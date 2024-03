Podatki Eurostata: bo Slovenija Švica? Ne, Romunija.

Dejanska potrošnja povprečnega Slovenca in Slovenke je bila leta 2022 na ravni Poljakov in Portugalcev ter le malo višja od potrošnje Romunov. Povedano poenostavljeno: v Romuniji je za malenkost slabši življenjski standard kot v Sloveniji.

Dejanska individualna potrošnja (DIP) na prebivalca v standardih kupne moči (SKM) je bila v Sloveniji leta 2022 za 13 odstotkov manjša od povprečja EU-27, so sporočili iz statističnega urada. To je sicer za eno odstotno točko več kot leto prej.

Sloveniji sta bili najbližji Poljska in Portugalska, obe s 87 odstotki povprečja EU-27. Takoj za Slovenijo sta Romunija in Španija.

Foto: Statistični urad Republike Slovenije

Po vrednosti tega kazalnika se je med 37 evropskimi državami najvišje uvrstil Luksemburg (za 38 odstotkov višja od povprečja EU-27), sledili pa sta Norveška (za 27 odstotkov višja) in Islandija (za 19 odstotkov višja). Na zadnjih treh mestih so bile Albanija, Bosna in Hercegovina (obe za 59 odstotkov nižji od povprečja EU-27) ter Severna Makedonija (za 50 odstotkov nižja).