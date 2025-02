Letna inflacija januarja napredovala na dva odstotka

Rast cen se je v začetku leta 2025 nekoliko pospešila, v januarju so statistiki zaznali letno stopnjo inflacije v višini dveh odstotkov, potem ko je bila decembra lani 1,9-odstotna. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin znižale za 0,4 odstotka, kar je predvsem posledica zimskih razprodaj oblačil in obutve.

Storitve so bile januarja v povprečju za 3,1 odstotka dražje kot pred letom dni, cene blaga pa so se zvišale za 1,5 odstotka, so sporočili iz statističnega urada.

K januarski inflaciji so največ prispevale triodstotna rast cen v skupini prevoz ter za 2,3 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Storitve v restavracijah in hotelih so se podražile za 4,8 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave med državami članicami EU, je bila januarja 2,3-odstotna, potem ko je bila januarja lani 3,4-odstotna. Na mesečni ravni so se te cene znižale za 0,3 odstotka.