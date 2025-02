Vrednost izvoza v države članice EU se je zvišala za 1,1 odstotka na 30,9 milijarde evrov, v nečlanice EU pa za 25,1 odstotka na 30,5 milijarde evrov. Brez poslov oplemenitenja se je izvoz v nečlanice povečal za 3,6 odstotka na 10,3 milijarde evrov.

Vrednost uvoza iz članic EU je zrasla za 0,8 odstotka na 32,3 milijarde evrov, vrednost uvoza iz nečlanic EU pa za 47 odstotkov na 36,8 milijarde evrov. Brez poslov oplemenitenja se je uvoz iz nečlanic zvišal za 1,1 odstotka na 9,2 milijarde evrov.

Povprečni mesečni vrednosti izvoza in uvoza sta se v primerjavi s povprečji za leto 2023 zvišali, pri izvozu za 1,4 in pri uvozu za 16,2 odstotka.

Tudi z vidika četrtletij je bila blagovna menjava lani višja kot v primerljivih obdobjih leta 2023. Najizrazitejši dvig pri izvozu so zaznali v tretjem četrtletju z 19,6 odstotka, pri uvozu pa v zadnjem četrtletju z 42,8 odstotka.

Lani so bili najpomembnejši izvozni trgi Švica, Nemčija, Hrvaška, Italija in Avstrija. Tudi uvoz je bil vrednostno največji iz Švice, sledile so Nemčija, Kitajska, Indija in Italija. V primerjavi z letom prej sta najbolj narasla izvoz v Švico in uvoz iz Indije.

Največ kemičnih proizvodov

Najpomembnejša skupina proizvodov tako pri izvozu kot pri uvozu so bili kemični proizvodi. Pri izvozu je njihova vrednost predstavljala 45,6 odstotka, pri uvozu pa 49,5 odstotka skupne vrednosti. Pri uvozu se je vrednost kemičnih proizvodov v primerjavi z letom prej skoraj podvojila.

Sledili so stroji in transportne naprave (24,3 odstotka izvoza in 19,3 odstotka uvoza), izdelki, razvrščeni po materialu (12,7 odstotka izvoza in 10,3 odstotka uvoza), razni izdelki (6,8 odstotka izvoza in 5,8 odstotka uvoza) ter mineralna goriva in maziva (4,7 odstotka izvoza in 6,9 odstotka uvoza).

Decembra se je vrednost izvoza blaga medletno povečala za 17,7 odstotka na 4,6 milijarde evrov, vrednost uvoza blaga pa za 39,7 odstotka na 5,5 milijarde evrov.