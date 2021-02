Simon Zajc je na današnji vladni novinarski konferenci pojasnjeval, komu in pod kakšnimi pogoji lahko gostinci strežejo hrano in pijačo. Odlok o ponujanju blaga in storitev potrošnikom ni nikoli posegal v razmerja med pravnimi osebami, je poudaril. Če gre za pogodbo med poslovnimi subjekti, je torej poslovanje dovoljeno, je pa treba upoštevati morebitne omejitve iz drugih odlokov in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), piše STA.

Iz tega izhaja, da gostinec, če ima pogodbo o ponujanju prehrane zaposlenim sklenjeno samo z enim podjetjem, ustvari mehurček. Na neki način postane menza za to podjetje, zato v tem primeru ni omejitev glede tega, koliko oseb je lahko v prostoru oz. gostinskem lokalu.

Drugače pa je, če ima gostinec pogodbo sklenjeno z več podjetji. V tem primeru je gostilna javni prostor, na katerem veljajo omejitve iz drugih odlokov, na primer tiste o zbiranju ljudi. Trenutno je lahko torej v takšnem gostinskem lokalu hkrati deset ljudi. Januarja pa gostinec na tak način storitve dejansko ni smel opravljati, je pojasnil Zajc.

Tožb gostincev si ne želi

Zajc je ob tem podčrtal, da sta si vlada in gospodarsko ministrstvo ves čas prizadevala pogoje poslovanja jasno predstavljati, a očitno komunikacija "ni bila dovolj dobra". Zagotovil je, da se na ministrstvu ves čas trudijo, da bi gostinski panogi čim bolj pomagali. Tako je država za ukrep čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa za sektor gostinstva in turizma izplačala več kot 110 milijonov evrov. Za delno kritje fiksnih stroškov v panogi je šlo več kot 60 milijonov evrov. Za gostince je bil pripravljen javni poziv v višini 10 milijonov evrov, pripravljajo drugega v vrednosti 34 milijonov evrov.

Tožb gostincev si Zajc ne želi, je dejal. Izpostavil je dobro sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) in posamičnimi gostinci. Številne njihove predloge je vlada upoštevala pri pripravi protikoronske zakonodaje, je spomnil. "Res smo se močno trudili, da to krizo zanje čim bolj omilimo," je poudaril. Seveda pa ima vsak, ki meni, da se mu je zgodila krivica, možnost, da to tudi dokaže, je sklenil.

Gostinci razburjeni

Gostince te dni razburjajo nove interpretacije vladnih odlokov, v skladu s katerimi bi bili lahko pod določenimi pogoji ves čas pandemije covid-19 vsaj delno odprti, če bi storitve opravljali za podjetja in ne za potrošnike. Mnogi trdijo, da so v vmesnem času od vlade prejemali drugačne informacije. Nova pojasnila je sicer vlada podala po sestanku v gostišču v Prlekiji, ki se ga je udeležil gospodarski minister Zdravko Počivalšek.