Ponovno se krepijo nekatera žarišča po državi #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ponovno se krepijo nekatera žarišča po državi. Med občinami glede na potrjene nove okužbe izstopajo: Ljubljana 94, Koper 62, Kranj 39, Maribor 29, Domžale 21, Kamnik 18, Nova Gorica 17, Rogaška Slatina 16, Jesenice in Izola 14, Novo mesto 13, Šentjur in Postojna 12," je na novinarski konferenci opozorila uradna vladna govorka za covid-19 Maja Bratuša in ob tem ljudi znova pozvala k spoštovanju omejitvenih ukrepov.

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 sodelujejo poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc in Slovenka Natalija Bevc, ki živi v Nemčiji in bo spregovorila o izkušnjah glede ukrepov v času epidemije v Nemčiji.

Včeraj je bilo opravljenih 4.556 PCR testiranj in 19.723 hitrih antigenskih testov. S PCR testiranji je bilo potrjenih 910 novih okužb.

"Med občinami glede na potrjene nove okužbe izstopajo Ljubljana 94, Koper 62, Kranj 39, Maribor 29, Domžale 21, Kamnik 18, Nova Gorica 17, Rogaška Slatina 16, Jesenice in Izola 14, Novo mesto 13, Šentjur in Postojna 12," je dejala uradna vladna govorka za Covid-19 Maja Bratuša in ob tem znova pozvala k spoštovanju omejitvenih ukrepov.

14-dnevna incidenca v Sloveniji znaša 529, medtem ko je v Obalno-kraški 748 in Primorsko-notranjski regiji 659 primerov na 100.000 prebivalcev.

Sedem dnevno povprečno število okužb po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 748 (včeraj 768).

Danes imamo nekoliko več hospitaliziranih kot dan prej in sicer je danes hospitaliziranih 623 covid pacientov (včeraj 619). V bolnišnicah se danes zdravijo štirje bolniki več kot včeraj. Na intenzivni negi je 114 pacientov, dva manj kot včeraj. Včeraj je bilo v bolnišnice sprejetih 51 bolnikov, odpuščenih pa 40. Umrlo je sedem oseb.

Oba pogoja za oranžno fazo sta še vedno izpolnjena.

Šestan: Državni načrt aktiviran že 124. dan

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je predstavil njihovo delo. Spomnil je, da je v prvem valu epidemije sodelovalo 206.000 pripadnikov CZ. Razdelili so 35 milijonov kosov zaščitne in varovalne opreme, zagotovili 143 zabojnikov za zdravstvene zavode in domove za starejše (DSO), pomagali policiji na mejnih prehodih, oskrbovali ranljive skupine in razkuževali objeke.

V drugem valu pa se je fokus CZ preusmeril v pomoč zdravstvu in domovom za starejše. Vzpostavili so povečane kapacitete, z bolničarji nudili kadrovsko pomoč, organizirali in vzpostavljali rdeče cone v DSO, pomagali pri vzpostavitvi točk za množično testiranje, razvažali hitre teste,...

"Državni načrt zaščite in reševanja aktiviran že 124. dan. Do petka v izvajanje nalog vključenih več kot 170.000 pripadnikov CZ," je poudaril Šestan.

Slovenka iz Nemčije: Delo se je skrajšalo

Slovenka Natalija Bevc, ki živi v Nemčiji je izčrpno spregovorila o izkušnjah glede ukrepov v času epidemije v Nemčiji. Poudarila je, da se je delo v Nemčiji skrajšalo na kratki delovni čas, delavci pa dobijo 60 odstotkov neto plače oziroma starši npr. z enim otrokom prejemajo 67 odstotkov plače.

Vrtci v Nemčiji so praktično odprti le za otroke staršev, ki dejalo v sistemsko relevantnih poklicih.

Dejala, da so nemške šole bistveno slabše opremljene z računalniki in dostopnostjo do spleta kot v Sloveniji.