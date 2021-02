Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so v Sloveniji opravili 4.556 PCR-testov in potrdili 910 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil 20-odstoten, kažejo spletni podatki Covid-19 Sledilnika. Umrlo je sedem bolnikov s covid-19, število aktivnih primerov se je znižalo na 11.200.

V četrtek so opravili tudi 19.723 hitrih antigenskih testov (HAT), a podatkov o pozitivnih testih od sobote Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ne sporoča več. Pozitivne izvide na hitrih testih od sobote potrjujejo s PCR-testi.

V bolnišnicah se po podatkih sledilnika Covid-19 zdravi 623 bolnikov, od tega 115 na intenzivni negi. Včeraj je umrlo sedem bolnikov s covid-19, skupaj že 3.762.

Za slabe tri odstotne točke se je zmanjšala sedemdnevna incidenca novih primerov okužb, ki zdaj znaša 751.

V sredo je bilo opravljenih 4.271 PCR-testov in potrjenih 872 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil 20,4-odstoten, v torek 21,4-odstoten.

Med občinami glede na v sredo potrjene nove okužbe izstopajo Koper (49), Piran (17), Kranj (35), Škofja Loka (15), Nova Gorica (15), Ptuj (19), Ljubljana (116) in Maribor (36), je povedala Maja Bratuša, ki je vodila novinarsko konferenco. "Grafa 14- in 7-dnevne incidence nam kažeta, da je ta še vedno najvišja v obalno-kraški regiji, najnižja pa v zasavski in posavski," pa je dejala vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović.

Dodala je, da se epidemiološka situacija ugodno izboljšuje, a opozarja, da lahko prehitro in pretirano sproščanje ukrepov ali južnoafriška različica sprožita tretji val epidemije.