Počivalšek se zaradi poslovnega sestanka v gostilni opravičuje

"Zaradi obiska Taverne se opravičujem celotni slovenski javnosti, še posebej pa gostincem. Čeprav je bil sestanek zakonit, utemeljen in zelo koristen, je bila to v teh težkih časih tudi nepremišljena poteza," je v opravičilu po petkovem sestanku v gostišču v Prlekiji na svojem profilu na Facebooku zapisal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Kot je na svojem uradnem profilu zapisal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, je zadnje, kar bi si želel, dodati sol na rano tistim, ki jih je ta epidemija zelo prizadela. "Na to nisem pomislil, ko sem sprejel povabilo na sestanek, in to je izključno moja odgovornost," je poudaril.

Odgovornost je izključno moja

Kot pojasnjuje, razume ogorčenje tistih, ki so že mesece zaprti in njegovo potezo dojemajo kot nesprejemljiv privilegij. "To nikakor ni moj namen in zato sprejemam kritike na moj račun. Še posebej, ker sem s tem razburil gostinski in turistični sektor, za katerega se zelo zavzemam kot gospodarski minister," je dodal.

V nadaljevanju je posebno opravičilo namenil tudi gostiteljem, ki so, kot pravi, naredili vse prav in so zdaj vpleteni v to afero. "Z ničimer si ne zaslužijo pritiskov in negativne kampanje, ki jo trpijo te dni. Odgovornost je izključno moja in upam, da bom s svojim delom s časom povrnil zaupanje in podporo tistih gostincev, ki so te dni jezni name," je gospodarski minister sklenil zapis.

Govorili so o gospodarskem okrevanju

Počivalšek se je na tnalu javnosti znašel zaradi poslovnega srečanja s predstavniki politike in gospodarstva, ki se je pretekli petek odvil v gostišču Taverna v Prlekiji. Minister je sicer dejal, da gostišča v Ivanjkovcih niso odprli zanj kot potrošnika, temveč za ministra, ki je opravljal naloge države. Dodal je tudi, da s sestankovanjem v gostišču ni bil kršen odlok o prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom, pa tudi ne odlok o omejitvi gibanja ljudi.

"Poslovnim subjektom ni prepovedano opravljanje dejavnosti 'buisness-to-buisness' sestankov. Na teh sestankih sta dovoljeni tudi pijača in hrana, a mi tega nismo imeli. V prostoru, kjer sem opravljal pogovor s člani zbornice, nisem konzumiral drugega kot vodo," je pojasnil.

Po besedah ministra naj bi na sestanku govorili o gospodarskem okrevanju po epidemiji, ki je najbolj prizadela turistični sektor. Foto: STA

Vsebina sestanka je bila po besedah Počivalška gospodarsko okrevanje po epidemiji, ki je najbolj prizadela turizem in malo gospodarstvo. "Sestanek je potekal skladno s predpisi in tudi ob spoštovanju preventivnih ukrepov. Na sestanku ni bilo nobene pogostitve, nobenih žabjih krakov, kot nekateri pišejo. Ni res, da so zame odpirali kuhinjo," je med drugim poudaril.

Prvi so o Počivalškovem sestanku poročali na POP TV, kjer so mu med drugim očitali, da se je na sestanku stregla hrana. Zdravstveni inšpektorat je prejel več prijav glede omenjenega dogodka. Na inšpektoratu prijave obravnavajo.