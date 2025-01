Začetek kampanje za skupinski nakup toplotnih črpalk

Kot so na ponedeljkovem dogodku za novinarje zagotovili v ZPS, so toplotne črpalke dobra izbira za zmanjšanje stroškov ogrevanja in izpustov toplogrednih plinov, saj za svoje delovanje namesto fosilnih goriv uporabljajo obnovljive vire energije, kot so zrak, zemlja in voda. V okviru kampanje bodo tako potrošnikom ponudili čim več neodvisnih informacij za izbiro ustrezne toplotne črpalke. "Glavna aktivnost bo izvedba skupinskega nakupa toplotnih črpalk, v okviru katerega bomo potrošnikom omogočili nakup kakovostnih, preverjenih toplotnih črpalk, ki so na neodvisnem primerjalnem testu potrošniških organizacij dobile dovolj visoko oceno," je poudarila energetska strokovnjakinja pri ZPS Barbara Primc.

Vzporedno s tem bodo po njenih besedah izvajali tudi druge aktivnosti, kot so ozaveščanje potrošnikov o prednostih in pomanjkljivostih toplotnih črpalk v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja, analiziranje možnosti finančnih spodbud Eko sklada ter preverjanje ponudbe bank na tem področju.

Sodelujejo lahko vsi, nakup ni obvezen

Pri skupinskem nakupu toplotnih črpalk lahko sodelujejo vsi slovenski potrošniki - tudi tisti, ki niso člani ZPS. Prijava je brezplačna in nezavezujoča. "Ko se potrošnik prijavi v skupinski nakup oz. registrira na spletni strani www.skupinskinakupZPS.si, ne pomeni, da mora napravo potem tudi kupiti. Šele ko bo dobil ponudbo, se bo odločil, ali mu ta ustreza ali ne," je navedla Primc.

Ob prejemu ponudbe skupinskega nakupa v drugi polovici marca bodo sodelujoči seznanjeni tudi s konkretno ponudbo modelov toplotnih črpalk. V naslednjem koraku bo sledil prejem informativnih individualnih ponudb s strani izbranih ponudnikov in dogovor z njimi za ogled nepremičnine na terenu. Na podlagi tega bodo sodelujoči potrošniki prejeli tudi končne ponudbe. "Naš cilj je doseči ugodne pogoje nakupa, vključno s ceno in pa seveda strokovno montažo, ki je ravno tako pomembna kot kakovostna naprava," je izpostavila Primc.

Zahtevo za prejem prve informativne ponudbe lahko po njenih besedah potrošniki oddajo najpozneje do 31. maja. "Zaloge v skupinskem nakupu bodo omejene, zato tistim, ki jih zanima nakup toplotnih črpalk, priporočamo, da se prijavijo čim prej," je še poudarila. Za vse potrošnike, ki se bodo pridružili kampanji, bo ZPS organizirala tudi brezplačne spletne izobraževalne delavnice, na katerih jim bodo strokovnjaki med drugim predstavili nasvete za ustrezno izbiro, pravilno uporabo in vzdrževanje toplotnih črpalk.

Vesna Črnilogar iz Eko sklada je medtem pojasnila, da so v zadnjih petih letih odobrili več kot 50.000 vlog za dodelitev finančnih spodbud za nakup toplotnih črpalk, sklenili več kot 2.100 kreditnih pogodb in izplačali več kot 48.500 subvencij v skupni višini 110 milijonov evrov. Trenutno so za kreditiranje naložb, kot je nakup toplotnih črpalk za ogrevanje, državljanom, pravnim osebam in lokalnim skupnostim namenjeni trije, dodelitvi subvencij pa štirje javni pozivi. Če se državljani ob vgradnji toplotne črpalke odločijo za odstranitev stare kurilne naprave, se lahko nadejajo višje finančne spodbude, in sicer do 40 odstotkov vrednosti investicije, je poudarila.

Kot je spomnila, morajo državljani za odobritev kreditiranja s strani Eko sklada vloge oddati pred začetkom izvajanja del, medtem ko vlogo za dodelitev subvencije oddajo šele takrat, ko so naložbo že v celoti izvedli.

Analiza objekta

Energetski svetovalec iz mreže Ensvet Matjaž Eržen pa je izpostavil pomen tega, v kakšen dom vgradimo toplotno črpalko. Kot je dejal, to niso čudežne naprave, ki bi vsem avtomatično zagotavljale učinkovito rabo energije in poceni ogrevanje. "Če hočemo, da bodo delovale učinkovito, je treba za to zagotoviti ustrezne pogoje," je poudaril in dodal, da so najbolj učinkovite v primeru dobro toplotno izoliranih stavb. Pred izbiro toplotne črpalke je po njegovih besedah smiselno podrobneje analizirati ogrevalne potrebe objekta in njegov ogrevalni sistem, predvsem temperaturni režim.

"Zavedati se je treba tudi, da električna energija zaradi sončnih elektrarn in zelenega prehoda zunaj ogrevalne sezone ostaja vse cenejša, v sami ogrevalni sezoni pa vse dražja. To pomeni, da ni računati na to, da bodo imele toplotne črpalke za ogrevanje na daljši rok poceni elektriko," je povedal.

Tokratni skupinski nakup v organizaciji ZPS je sicer osmi v zadnjih letih. Kot poudarjajo na ZPS, skupinski nakupi različnih izdelkov in storitev postajajo redna aktivnost številnih evropskih potrošniških organizacij, saj prinašajo številne prednosti in ugodnosti združenim potrošnikom, podpira pa jih tudi Evropska komisija. Nakup toplotnih črpalk bo namreč izveden v okviru projekta Clear-HP, ki ga sofinancira program EU LIFE.