"Za shode na cesti in na katerih se uporablja nevarne snovi, je potrebno dovoljenje"

"Za nekatere shode ali prireditve je potrebno dovoljenje, zlasti če se odvija na javni cesti na način, da onemogoča redno uporabo te cestne površine za promet ali če se bodo uporabljala nevarna sredstva ali snovi, kot na primer ogenj," pojasnjuje pravnik Rajko Pirnat. "Proticepilci in zares vsi drugi bodo lahko še naprej protestirali, če bo njihovo protestiranje mirno," pa izpostavlja pravnik Matej Avbelj.

Dogajanje na protivladnem protestu 30. aprila letos. Video: Planet TV

Upravna enota (UE) Ljubljana je sledila predlogu policije in bo prepovedala nadaljnje shode zanikovalcev obstoja novega koronavirusa, ki so v petek vdrli v prostore Radiotelevizije Slovenija (RTVS), so potrdili na Upravni enoti Ljubljana, ki jo vodi Bojan Babič.

Na drugi strani smo ob petkih v Ljubljani priča protestom proti vladi, ki so neprijavljeni, kar pomeni, da Upravna enota Ljubljana ni izdala dovoljenja za njihovo izvedbo. Na njih so večkrat blokirali ceste, zažigali predmete in lepili svastike na sedeže vladnih strank.

Vedno nižje in bolj agresivno! Podobne prizore smo 1930 spremljali v Nemčiji, ko so nacisti po ulicah z rumeno zvezdo označevali stavbe tistih, katerih “preteklih dejanj ne bomo pozabili”. Demokratična Slovenija zbudi se! Glasno povejmo, da je tovrstnih nadlegovanj dovolj. https://t.co/7lhMmwIBYT — Matej Tonin (@MatejTonin) August 27, 2021

Svoje mnenje glede tega je na Twitterju izrazil tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je zapisal:

Za razliko od načelnika UELjubljana Babiča,ki pametuje kaj bi morala storiti ⁦@policija_si⁩ ,ob tem ko se v enem letu ni oglasil ko Jenull@co. organizirajo”neorganizirane”shode brez njegovega dovoljenja,se je direktor ⁦@RTV_Slovenija⁩ korektno zahvalil za posredovanje pic.twitter.com/lpNR2kPcut — Aleš Hojs (@aleshojs) September 6, 2021

Avbelj: Proticepilci bodo lahko še naprej protestirali

Kakšno težo ima torej prepoved protestov upravne enote, če na drugi strani že mesece v središču Ljubljane potekajo omenjeni petkovi protivladni protesti?

"Pravica do zbiranja in združevanja se lahko – kot druge človekove pravice – uresničuje neposredno na podlagi ustave. Zakon določa dolžnost prijave shodov ali v zakonsko določenih primerih dolžnost pridobitve dovoljenja zanje. Če formalnega organizatorja ni, pa tudi sicer, se lahko ljudje 'spontano' zbirajo neposredno na podlagi ustave. V primeru, ko se ve, kdo organizator dejansko je, če shodi trajajo dalj časa in če izpolnjujejo zakonski znak, ki terja njihovo dopustitev pristojnega organa, pa bi morali pristojni organi seveda ukrepati," je pojasnil pravnik Matej Avbelj.

"V primeru, ko se ve, kdo organizator dejansko je, če shodi trajajo dalj časa in če izpolnjujejo zakonski znak, ki terja njihovo dopustitev pristojnega organa, pa bi morali pristojni organi seveda ukrepati," pravi Matej Avbelj. Foto: STA

"Proticepilci in zares vsi drugi bodo lahko še naprej protestirali, če bo njihovo protestiranje mirno. Za proteste pred RTV, ker gre za točno določen kraj, pa bodo morali kot doslej pridobiti dovoljenje. Če ga ne bodo, bodo pristojni organi zbiranje na tistem kraju preprečili," je še dodal.

"Če pride do nasilnih dejanj, policija zahteva od organizatorja, da shod razpusti, ali pa ga razpusti sama," pojasnjuje Rajko Pirnat. Foto: Bor Slana

Pirnat: Če je shod na cesti, ga je treba prijaviti

Pravnik Rajko Pirnat pa je izpostavil naslednje ključne poudarke:

1. Zakon o javnih zbiranjih zahteva, da je vsako javno zbiranje prijavljeno najmanj tri dni pred dnevom shoda, razen nekaterih redkih izjem.

2. Za nekatere shode ali prireditve je potrebno dovoljenje, zlasti če se odvija na javni cesti na način, da onemogoča redno uporabo te cestne površine za promet, če se bodo uporabljala nevarna sredstva ali snovi (ogenj), in za nekatere športne prireditve.

3. Shod, ki ni prijavljen, sam po sebi ni prepovedan, če udeleženci ne izvajajo nasilnih dejanj, kaznivih dejanj … Tak shod policija spremlja in zagotavlja, da ne pride do kršitve javnega reda; če pride do nasilnih dejanj, zahteva od organizatorja, da ga razpusti, ali pa ga razpusti sama.

4. Shod lahko pristojni organ prepove, če je očitno, da je namenjen izvajanju nasilnih ali kaznivih dejanj oziroma kršenju javnega reda.

"Mislim, da je v primeru proticepilcev, ki so izvajali javni shod pred RTVS, in njihovega organizatorja prepoved nadaljnjih shodov upravičena, saj so izvajali nasilna dejanja (vdor v stavbo RTVS)", je sklenil Pirnat.