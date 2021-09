Policija bo znova predlagala prepoved nadaljevanja shoda anticepilcev

Policija, ki zadnje mesece spremlja prijavljene proteste nasprotnikov cepljenja, je Upravni enoti Ljubljana prepoved shoda neuspešno predlagala že konec julija, to pa bo vnovič storila po petkovem vdoru skupine protestnikov v prostore RTV Slovenija. Okoliščine namreč ne omogočajo varne izvedbe shoda, so ocenili.

V petek zvečer so bili policisti obveščeni, da je nekaj oseb na silo vstopilo v stavbo RTV Slovenija na Kolodvorski ulici v Ljubljani. Pri tem niso upoštevali ukazov varnostnika, zaradi česar so na kraju posredovali, vzpostavili javni red in protestnike odstranili iz prostorov RTV Slovenija, so petkovo dogajanje povzeli na Policijski upravi Ljubljana.

"Policisti so pri tem so ugotovili 44 kršitev javnega reda in miru, 18 kršitev zakona o zasebnem varovanju, 26 kršitev zakona o javnih zbiranjih ter dve kršitvi zakona o osebni izkaznici. Policisti so zasegli zvočne naprave z namenom zagotovitve javnega reda in miru. Policija je shod razpustila," so zapisali.

Kot so poudarili, bo policija zaradi tega dogodka in okoliščin, ki po njihovi oceni ne omogočajo varne izvedbe shoda, pristojnemu organu ponovno predlagala izrek prepovedi nadaljevanja shoda, kot je to predlagala konec julija. Policisti po petkovem dogodku še naprej zbirajo obvestila in bodo v primeru dodatnih ugotovitev ukrepali skladno z zakonodajo, so zagotovili.

Policisti Policijske uprave Ljubljana zadnje mesece spremljajo potek protestnega shoda, ki poteka pod sloganom Miroljubno zborovanje za osvoboditev, očiščenje, preporod RTV Slovenije in se vsakodnevno odvija na Kolodvorski ulici v Ljubljani. Protestni shod je prijavljen na Policijski postaji Ljubljana Center, red pa je na njem dolžan zagotavljati organizator, so navedli.

Kot so orisali, so julija policisti na shodu zaznali tri kršitve, med njimi tudi vstop v stavbo RTV Slovenija, v katerih so protestniki kršili javni red in mir ter niso upoštevali ukrepov varnostnikov.

Ko je policija konec julija prejela prijavo za nadaljevanje shoda na Kolodvorski ulici Ljubljana, so na postaji Ljubljana Center po preučitvi prijave ter na podlagi preteklih kršitev, nedefiniranega kraja shoda in tudi zaradi pomanjkljivih podatkov o zagotavljanju varnosti to prijavo odstopili Upravni enoti Ljubljanain predlagali prepoved shoda.

Upravna enota Ljubljana je sklicala ustno obravnavo, konec julija pa je postopek za prepoved shoda ustavila, ker da pogoji za prepoved javnega shoda niso izpolnjeni. Vlogo za dovolitev javnega shoda je vrnila na Policijsko postajo Ljubljana Center. Policisti so bili tako na podlagi odločitve upravne enote skladno z zakonom dolžni zagotoviti, da shod ne bo moten oz. oviran. V skladu s prijavo shoda, ki je veljavna do konca leta, mora organizator zagotavljati red na shodih z 12 reditelji, so povzeli.