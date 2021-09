Odzivi na vdor protestnikov: minister tudi o kazenski zakonodaji

V slovenski javnosti odmeva včerajšnji vdor protestnikov v poslopje in studio RTV Slovenija. Odzvali so se tako na televiziji, pri Društvu novinarjev Slovenije in tudi državni vrh. Notranji minister Aleš Hojs bi zaradi takega dogajanja zaostril kazensko zakonodajo.

V vodstvu RTV Slovenija so najostreje obsodili petkov vdor skupine protestnikov, ki nasprotuje ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, v prostore RTV Slovenija. "Protestniki so z vdorom grobo zlorabili pravico do miroljubnega protestiranja. Od pristojnih institucij pričakujemo odločno ukrepanje," so zapisali v sporočilu za javnost.

"V vodstvu RTV Slovenija najostreje obsojamo petkovo dejanje in bomo uporabili vsa varnostna in pravna sredstva, da se tovrstni incident ne bo več ponovil. Ob tem od vseh institucij pričakujemo, da se bodo na današnji incident ustrezno odzvale in preprečile, da bi se kaj takega ponovilo," so poudarili.

Odzvala sta se tudi premier Janša in minister Hojs

Napad na RTV so obsodili v Društvu novinarjev Slovenije in Sindikatu novinarjev Slovenije. Obsodil ga je tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je na Twitterju med drugim zapisal, da je zaradi takšnega dogajanja treba zaostriti kazensko zakonodajo in zakon o javnem redu in miru.

Vdor v poslopje @RTV_Slovenija ali katero koli drugo javno zgradbo nima nobene zveze s svobodo izražanja. Je nasilje nad to svobodo. Storiti je treba vse, da se vsako samovoljno in nasilno prilaščanje javnega prostora in grožnje obsodi in kaznuje z enakimi vatli vedno in povsod. pic.twitter.com/bTsu4VIpnp — Janez Janša (@JJansaSDS) September 4, 2021

Protestniki so nadlegovali zaposlene in goste

RTV Slovenija je po njihovih navedbah po mesecih nadlegovanja s strani protestnikov postala tarča nesprejemljivega in zavržnega napada. "Protestniki, ki že mesece bivajo pred stavbo Televizije Slovenija in nadlegujejo naše zaposlene ter goste, so vdrli v glavno stavbo RTV Slovenija in ogrozili varnost naših zaposlenih. Posredovala je policija in protestnike odstranila iz naših prostorov," so povzeli.

Kot so dejali, spoštujejo ustavno pravico do svobodnega izražanja, vendar se zavzemajo, da komuniciranje poteka na dostojen način. "V teh mesecih so protestniki svojo voljo izražali povsem neprimerno, žalili zaposlene in goste, vdirali v poslopje RTV Slovenija ter motili delovne procese," so dodali in izpostavili, da so v vodstvu zato uporabili že veliko uradnih poti, med drugim so podali številne prijave na policijo in Inšpektorat Mestne občine Ljubljana. "Pravega odziva pristojnih ni bilo," so zapisali.

Prvi ukrep bo povečano varovanje

Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je za petkovo oddajo Odmeve dejal, da bodo na RTV Slovenija v prihodnje okrepili varovanje, stekli pa bodo tudi pogovori s pristojnimi oblastmi. Grah Whatmough je izrazil upanje, da bodo imeli pristojni po petkovem incidentu več posluha za njihove pritožbe.

Odgovorna urednica informativnega programa RTV Slovenija Manica Janežič Ambrožič je dogodek označila za "nedopusten napad na medije, novinarstvo in demokracijo."