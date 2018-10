Za krompirjeve počitnice na dopust tudi za 15 tisoč evrov

Slovenci si jeseni najbolj želijo toplih krompirjevih počitnic, ki jih večinoma preživljajo v hotelih na morju in v termah. Vse bolj priljubljeni so tudi obiski evropskih prestolnic. Turistične agencije si manejo roke, saj so veliko aranžmajev letos razprodale. Cene so zelo različne, navzgor pa niso omejene.

Šolske krompirjeve počitnice sovpadajo z dnevom reformacije in dnevom mrtvih, ki sta dela prosta praznika, oba pa sta letos sredi tedna. Slovenci bodo tako za devetdnevni jesenski oddih potrebovali le tri dni dopusta.

Trend povpraševanj vsako leto večji

V turističnih agencijah so imeli oktobra polne roke dela, saj so turistični aranžmaji v obdobju jesenskih počitnic po njihovih navedbah v velikem porastu.

Vse več ljudi se odloča, da vsaj nekaj prostih dni preživi na potovanju, na morju ali v termah. Želijo si podaljšati poletje, zato se odpravijo tja, kjer je sonca v izobilju. V turistični agenciji Palma opažajo 20-odstotni porast v primerjavi z lanskim letom.

Slovenci si jeseni želijo podaljšati poletje, zato se odpravijo na toplo, kjer je sonca v izobilju. Foto: Thinkstock Tudi v agenciji Sonček zatrjujejo, da bo letos z njimi potovalo še več gostov kot lani. Opažajo, da jesenske počitnice sledijo kazalnikom letošnjega poletja, ko so Slovenci za oddih večinoma namenili več denarja kot lani in si ga privoščili kakšen dan več.

Da je trend povpraševanj v tem obdobju vsako leto večji, opažajo tudi v največji turistični agenciji Kompas. Povečuje se povpraševanje tako individualnih gostov kot skupin. Razlog za to naj bi bila boljša finančna klima v Sloveniji, na drugi strani pa vse večja ponudba konkurenčnih in zanimivih programov.

Oblegana hrvaška obala in bližnje terme

V Sončku so z najbolj iskanimi in cenovno ugodnimi aranžmaji za tri ali štiri dni skoraj popolnoma napolnili vse bližnje terme in obalne hotele. Z najcenejšim aranžmajem v Termah Sv. Martin na Hrvaškem so hotel napolnili do zadnjega kotička. Ves čas so na lovu za dodatnimi hotelskimi sobami, ki bi se morebiti sprostile.

Sosednja Hrvaška tudi med jesenskimi počitnicami ostaja najbolj oblegana destinacija Slovencev. Foto: Pixabay V Kompasu opažajo, da so bistven dejavnik pri odločitvi o tovrstnih počitnicah notranji bazeni in termalna središča z bogato ponudbo termalnih bazenov. Letos so razprodali veliko aranžmajev, pri katerih se cene tridnevnega aranžmaja za štiričlansko družino začnejo pri 250 evrih.

Ogledi evropskih prestolnic postali pravi hit

V Sončku so razprodali številne avtobusne izlete in vse mestne oddihe. Gre za kombinacijo vodenja in samostojnih ogledov evropskih prestolnic. Največ povpraševanja je za jesensko obarvan ogled Pariza, kombinacijo Pariza in Londona, Amsterdam … Največ avtobusnih izletov je v Italijo in na Balkan.

Pariz je najbolj obiskano mesto med evropskimi prestolnicami. Foto: Pixabay V Palmi so razprodali oglede Berlina, Aten in Carigrada, največji porast zanimanja pa opažajo za ogled Carigrada. Ugotavljajo, da so Slovenci še vedno "jugonostalgiki", zato se radi odpravijo na potep po balkanskih državah; od Srbije, Bosne, Črne gore, Albanije do Makedonije. Po številu gostov je sicer prva Italija, ki je ena izmed njihovih najbolj priljubljenih destinacij.

Tudi v Kompasu so ogledi evropskih mest velik hit. Carigrad, London, Pariz, Amsterdam, Madrid in Barcelona so najbolj obiskane prestolnice.

Razprodane tudi letalske destinacije

V Palmi so se najbolj prodajale počitnice v Turčiji, Dubaju in Egiptu. Tako so popolnoma razprodali počitnice v Egiptu, v Turčijo bodo poleteli s tremi posebnimi letali, z dvema posebnima letaloma pa na Severni Ciper. Napolnili so tudi letalo za Dubaj.

Razprodali so nekatere programe v priljubljenih državah, kot so Nizozemska, Francija, Velika Britanija. "Včasih bi lahko še kaj prodali, pa preprosto ni več prostih hotelskih sob in sedežev na letalu. Iz dneva v dan smo na preizkušnji, da pridobimo morebitne proste zmogljivosti in ponudimo dodatne termine," zatrjujejo v Palmi.

V turistični agenciji Palma so krompirjeve počitnice v Egiptu popolnoma razprodali. Letos sicer največji porast gostov opažajo za potovanja po svetu. Med najbolj priljubljene destinacije se uvrščajo Kuba, Kolumbija, Mehika, Maroko, Šrilanka z Maldivi, Indija, Tajska, ZDA, Jordanija in Izrael.

S Kompasom na križarjenje več kot 500 gostov

V Kompasu so najbolj prodajana potovanja na Portugalsko, Madeiro in v Maroko. Povečano je povpraševanje po počitnicah na Zelenortskih otokih in Mavriciju, potovanju v New York, Maroko in na Tajsko.

Izjemno iskana so tudi križarjenja, saj bo za krompirjeve počitnice križarilo več kot 500 njihovih gostov. Cene za štiričlansko družino se začnejo pri 1.400 evrih. Najbolj priljubljena sta zahodno in vzhodno Sredozemlje.

Cena počitnic lahko preseže 15 tisočakov

V Palmi opozarjajo, da je nehvaležno govoriti o najdražjih aranžmajih, saj večina prodanih aranžmajev stane od 100 do 700 evrov. Za potovanje v Kolumbijo je treba pri njih na primer odšteti 2.800 evrov, na zahodno obalo ZDA več kot tri tisočake in za Dubaj 2.500 evrov.

Cena počitnic na otočju Bora Bora lahko preseže 15 tisoč evrov. Foto: Pixabay Med najdražje prodane aranžmaje v Kompasu uvrščajo skupinsko križarjenje po Novi Zelandiji in Avstraliji, kjer se cene gibljejo od 3.700 evrov do 4.500 evrov za osebo. Pri individualnih aranžmajih pa med najdražje uvrščajo počitnice v Francoski Polineziji. Paketna ponudba letalskega prevoza, oddiha v prestižnem hotelu s 5+ zvezdicami na otočju Bora Bora ter vseh prevozov in obrokov presega 15 tisočakov.

V Sončku še dodajajo, da cene navzgor pravzaprav niso nikoli omejene.