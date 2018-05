Turisti ogrožajo naravo na Antarktiki

Vse večje število turistov ogroža okolje na Antarktiki, zato je nujno potrebna zakonska ureditev, so na nedavnem letnem srečanju v Buenos Airesu opozorili predstavniki 53 držav članic pogodbe o Antarktiki. "Ta dejavnost ustvarja veliko motenj ... približujemo se množičnemu turizmu, ki je nevaren za ekosisteme," so opozorili.

Ker področje turizma na Antarktiki ni urejeno, potovalne agencije ponujajo izlete v regijo na čolnih, ki so včasih opremljeni s helikopterji ali podmornicami, je na srečanju povedala francoska veleposlanica za Arktiko in Antarktiko Segolene Royal.

Število turistov naraslo nad 50.000

V času avstralskega poletja 2016/17 je Antarktiko obiskalo približno 44.000 turistov, medtem ko so jih v sezoni 1995/96 našteli le 9000. Obisk raste že sedem let zapored in med lanskim novembrom in letošnjim marcem se je ta številka prvič doslej povzpela nad 50.000.

Iz Mednarodnega združenja potovalnih agencij za Antarktiko so v teh dneh sporočili, da je ledeno celino v omenjenem obdobju obiskalo 51.707 turistov, kar je 17 odstotkov več kot v sezoni 2016/17.

Med turisti s približno tretjinskim deležem prevladujejo Američani, 16 odstotkov turistov prihaja s Kitajske in 11 odstotkov iz Avstralije. Foto: Reuters

Ne želijo prepovedati turizma, temveč dejavnost zgolj urediti

Vendar pa zahteve po zakonski ureditvi dejavnosti ne pomenijo prepovedi turizma, je povedala nekdanja francoska ministrica za okolje. Šlo naj bi zgolj za to, da se zagotovi izvajanje turistične dejavnosti v skladu s pogodbo o Antarktiki in njenim protokolom o varstvu okolja.

Predstavniki držav članic pogodbe o Antarktiki, katere poslanstvo je urejanje dejavnosti človeka na celini, so srečanje v Buenos Airesu izkoristili tudi za priložnost, da poskušajo spodbuditi znanstveno sodelovanje med državami, ki imajo na tamkajšnjem ledu skupaj približno 100 raziskovalnih baz.