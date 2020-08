Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letos bodo do dodatnega plačanega dne dopusta za spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan prvič upravičeni vsi zaposleni starši, tudi tisti v zasebnem sektorju. Januarja je namreč začela veljati novela zakona o delovnih razmerjih, ki ureja to vprašanje. Gre za prvo spremembo t. i. delavske ustave do zdaj, ki ni bila usklajena na ESS.