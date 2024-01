Z obveznim zdravstvenim prispevkom tudi nekaj težav pri branju kartic

Po tem, ko so se v javnosti pojavile informacije, da naj bi z ukinitvijo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ponekod pri zdravnikih in v lekarnah imeli težave z zdravstvenimi karticami, na zdravstveni zavarovalnici pojasnjujejo, da so skrbi odveč in da lahko zavarovanci nemoteno uveljavljajo svoje pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. So pa, dodajajo, zaznali nekaj težav zaradi nepravočasne prilagoditve informacijskih sistemov.