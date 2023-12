Splošnega dogovora v zdravstvu za leto 2024 ne bo

Kot so za STA pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), so v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in usmeritvami zdravstvene politike za prihodnji dve leti, ki jih je ministrstvo za zdravje izdalo 31. avgusta, pripravili predlog splošnega dogovora za prihodnje leto za namene pogajanj z deležniki. Predlog so 22. septembra v soglasje poslali ministrstvu.

Ker od ministrstva niso prejeli soglasja na predlagani dogovor, so se 7. novembra z njegovimi predstavniki srečali na usklajevalnem sestanku. Po sestanku je ZZZS pripravil dopolnjen predlog splošnega dogovora, na katerega je 20. novembra prejel soglasje ministrstva.

Po prejemu soglasja je ZZZS 27. novembra izvedel usklajevalni sestanek z deležniki v zdravstvu – torej z združenji in zbornicami s področja zdravstvene dejavnosti. Na usklajevalnem sestanku so deležniki podali svoja stališča do predloga splošnega dogovora in ponovno izpostavili svoja pričakovanja in predloge. Skupna ugotovitev pa je bila, da do 30. novembra deležniki ne morejo zagotoviti obravnave na organih, pristojnih za sprejem splošnega dogovora.

"Glede na navedeno ZZZS ocenjuje, da bo tudi za leto 2024 s strani vlade sprejeta uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024," so poudarili na ZZZS in spomnili, da se je rok za sprejem splošnega dogovora iztekel 30. novembra. Če deležniki dogovora ne sprejmejo v roku, pa vlada po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sprejme uredbo.

Upravni odbor ZZZS, ki se je na ponedeljkovi seji sicer seznanil in sprejel predlog splošnega dogovora za prihodnje leto, je ob tem ugotovil, da je sedanji način sprejemanja splošnega dogovora dodatni odmik od avtonomnosti in vloge aktivnega kupca ZZZS. Upravni odbor zavoda je še sprejel sklep, da zahteva, da postane ZZZS avtonomen in aktiven kupec zdravstvenih storitev, so še sporočili z ZZZS. Ministrstvo za zdravje na zadnja vprašanja STA glede splošnega dogovora v zdravstvu ni odgovorilo.