V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so kritični do predloga interventnega zakona v zdravstvu, ki ga je vlada v petek poslala v državni zbor. Menijo, da ta omejuje pravice delavcev, posega v ustavno zagotovljene pravice zaposlenih in slabša položaj državljanov, ki so na podlagi odločb pristojnega organa v dalj časa trajajočem bolniškem staležu.

Ob tem posebej poudarjajo, da v interventno zakonodajo spadajo zgolj ukrepi začasne narave, ki morajo biti sprejeti zaradi nujnih razmer. Vključevanje ukrepov, ki nimajo začasne narave, po njihovem prepričanju predstavlja zlorabo instituta interventne zakonodaje za vpeljavo trajnih, sistemskih sprememb obstoječe zakonodaje. Pri tem poudarjajo, da krčenje pravic zavarovancev in posegi v pravice zaposlenih ne bodo zagotovili boljšega delovanja zdravstvenega sistema. Bodo pa zagotovili manj pravic državljanom in zaposlenim delavcem.

"V ZSSS smo prepričani, da stabilnosti zdravstvenega sistema ne smemo graditi na zmanjševanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja, še posebej če se prej ne naslovi številnih pomanjkljivosti v zagotavljanju produktivnosti zdravstvenega sistema. Prepričani smo, da bi bilo treba v zdravstvu sprejeti marsikateri ukrep, s katerim bi se lahko izboljšalo njegovo delovanje in zagotovila njegova stabilnost," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Prizadete bi bile osebe na dolgotrajnem zdravljenju"

To po njihovih navedbah velja tako za enotno naročanje pripomočkov in zdravil ter sprejemanje ukrepov za zagotavljanje večje učinkovitosti zdravstvenega osebja kot tudi za področje podatkovnih baz in s tem povezano povezljivost zdravstvenih podatkov, za uporabo najmodernejših informacijskih tehnologij na področju diagnostike in informatike in podobno.

V ZSSS nasprotujejo predlaganemu znižanju nadomestil za bolniške odsotnosti. Menijo namreč, da bo predlog prizadel vse tiste delavce in zavarovance, ki se zaradi zdravstvenih težav, ki so v veliki meri posledica neustreznega delovnega okolja ter dolgih čakalnih dob na ustrezno zdravljenje, ne morejo hitro vrniti na svoje delovno mesto.

"Ne moremo se strinjati z navedbo predlagatelja, da zvišanje nadomestila po določenem trajanju ni v skladu z začasno naravo nadomestila, saj gre za dajatev socialne narave, ki blaži izpad dohodka, ta izpad pa se s časom trajanja odsotnosti zgolj veča," so še navedli. Menijo, da bi sprememba prizadela osebe, ki so zaradi težje oblike bolezni in dolgotrajnega zdravljenja dlje časa nezmožne za delo.

Proti omejevanju stavke in koriščenja dopusta

Nasprotujejo tudi predlagani omejitvi stavke in izrabe letnega dopusta, saj menijo, da gre za poseg v sistemsko zakonodajo, ki ni primeren in tudi ni potreben. Delodajalec lahko delavcu že po obstoječi zakonodaji koriščenje dopusta kadarkoli odreče, v kolikor delovni proces tega ne omogoča, so prepričani.

Glede organizacije stavke menijo, da je treba upoštevati, da zakon o stavki že zdaj izrecno določa, da se lahko pravica do stavke v organizacijah posebnega družbenega pomena organizira le, če se zagotovi minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij.