V uporabi spremenjena pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Uporabljati se bo začela večina sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ter sprememb sklepa o medicinskih pripomočkih. S spremembami pravil se spreminja natančnejši obseg zdravstvenih storitev, primerneje ureja postopke uveljavljanja pravic, pravila pa se ob tem usklajujejo notranje in s predpisi, so sporočili z ZZZS.

Spremenjena pravila uveljavljajo nekatere novosti glede pravic do zdraviliškega zdravljenja, prav tako glede pravic do zdravil in živil na recept. Med drugim se zaradi ustreznejše zdravstvene obravnave črta količinska omejitev za predpis zdravil pri akutnih stanjih, so pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Z začetkom uporabe spremenjenih in dopolnjenih pravil ter novele sklepa o medicinskih pripomočkih se ob tem z enega na tri leta podaljšuje veljavnost obnovljive naročilnice in odpravlja omejitev nakupa medicinskega pripomočka pri dobavitelju, kjer je zavarovana oseba prvič prejela medicinski pripomoček na obnovljivo naročilnico.

Napotnica brez časovne veljavnosti

Ena izmed najpomembnejših novostih je tudi, da se uvaja napotnica brez časovne veljavnosti, ki bo veljala do zaključka zdravstvene obravnave na sekundarni oziroma terciarni ravni, kar bo opredelil napotni zdravnik. Novost pa danes še ne bo začela veljati, saj mora Nacionalni inštitut za javno zdravje najprej zagotoviti informacijsko podporo.

Prav tako še ne bodo začela veljati določene novosti na področju medicinskih pripomočkov, kjer so potrebni večji posegi v informacijske sisteme na strani ZZZS kot tudi izvajalcev in dobaviteljev. Te spremembe se bodo začele uporabljati 1. oktobra 2024.

