Okužen tudi mariborski župan Arsenovič #video

Mariborski župan Saša Arsenovič je danes opravil hitri test na novi koronavirus, ki je potrdil okužbo, so sporočili z mariborske občine. Župan se je po njihovih besedah najverjetneje okužil na kosilu v ožjem družinskem krogu, saj je z novim koronavirusom okužen tudi njegov oče. Arsenovič se po njihovih besedah počuti dobro in ostaja doma v karanteni.

"Tokrat imam negativno novico, da sem pozitiven na covid-19. Kljub vsem ukrepom je do okužbe najverjetneje prišlo na kosilu v ožjem družinskem krogu, tako da vas pozivam, da dejansko zmanjšate tudi najožje družinske stike. Virus se širi z neverjetno hitrostjo. Kot vidite, se počutim dobro, sem že doma. Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, tudi kar se tiče samoizolacije vseh, s katerimi se bil v stiku," je v zgornjem videoposnetku sporočil mariborski župan Saša Arsenovič.

Sodelavci, ki so bili v stiku z županom, v karanteno

Na Mestni občini Maribor bo delo po njegovih besedah normalno teklo naprej, sam pa bo na daljavo ostal v stiku z vsemi sodelavci. Z občine so sicer sporočili, da gredo z jutrišnjim dnem v karanteno na domu vsi sodelavci v kabinetu župana in mestni upravi, ki so bili v neposrednih stikih z županom.

Z novim koronavirusom je okužen tudi mariborski župan Saša Arsenovič. Foto: STA

"Podžupan Samo Peter Medved, ki je novi koronavirus že prebolel, je danes opravil test na protitelesa. Če bo ta pokazal, da jih ima, je podžupan zaščiten in bo prevzel nadomeščanje župana z jutrišnjim dnem," so sporočili z mariborske občine. Dodali so, da bodo na občini s prihodnjim ponedeljkom uvedli tudi delo od doma za nekatere zaposlene, tudi zato, da bodo zagotovili čim bolj nemoteno poslovanje občine.

