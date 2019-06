Z donacijami poplačala dolgove in dobila nov dimnik, a še vedno živi brez vode #video

Danes so ji z dobrodelno pomočjo postavili dimnik. Tudi po zaslugi našega pisanja in obiska televizije, ko smo opozorili na njene težave.

"Vsem se zahvaljujem za pomoč, za vse, kar so mi dali, mi pomagali, res iz srca," je za Planet povedala Dragica Jeršin.

Potem ko smo ji pomagali z odvetnikom in informacijo, da ima pravico ne samo do dosmrtnega bivanja, ampak tudi do obnove, se je za Dragico končno obrnilo na bolje.

Z donacijami poplačala dolgove

Foto: Planet TV Gledalci televizije Planeta so darovali 1.300 evrov in ji pomagali poplačati dolgove. Na vrsti je zadnji obrok za kurilno peč, dovolj bo tudi za beljenje sobe, v kateri zdaj strahotno smrdi po dimu. Po skoraj 30 letih, odkar je Dragica tukaj doma, se ne bo več kadilo v hiši, ampak iz nje. Danes dopoldne so ji mojstri postavili dimnik.

Dobila nov dimnik

Čeprav še vedno živi v veliki bedi, je dimnik velik korak naprej. Zgradili so ga s pomočjo donacij.

"Odločili smo se za najcenejšo izvedbo dimnika, kar jih je na trgu. Stalo je 1-270 evrov, vse pa smo investirali iz darovanih sredstev," je pojasnila Zlata Rigler, skrbnica Jeršinove.

Riglerjeva Jeršinovi pomaga zadnjega pol leta. Kmalu bo tudi uradno postala njena poslovna skrbnica. "Ni lačna, oblečena je in ima obutev. Kupili smo vse, kar je potrebno," je razložila Riglerjeva.

"Drugače pa je kar v redu"

Še vedno pa živi brez vode. Za silo jo ima po tanki cevi speljano iz bližnjega izvira. "Komaj čakam, da se bo to rešilo in mi voda ne bo več zmrzovala pozimi," se je veselila Jeršinova. Ne le za dimnik, po našem poročanju se je zbralo dovolj denarja tudi za kopalnico in stopnišče. Leseni podest, ki je edina povezava s hišo, je namreč dotrajan in ob dežju nevaren.

Foto: Planet TV

Prosi le še za kuhinjske elemente in nova vhodna vrata, saj se ta ob močnejšem vetru odpirajo. Pa tudi okna, ki slabo tesnijo, bi rada zamenjala. Okoli dva tisoč evrov bi še potrebovala, da bi obnovo vsaj za silo končala.

"Moja pokojnina gre za hrano in za kakšno tako stvar, kar potrebujem za pse in mačke. Drugače pa je kar v redu," je pojasnila Jeršinova.

Nič drugega si ne želi kot to, da bi lahko s pokojnino 500 evrov zaživela dostojno življenje. A trenutno ji, ko plača vse stroške, za obnovo preprosto zmanjka, je še priznala.