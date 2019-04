Neverjeten preobrat v zgodbi o upokojenki Dragici iz Velikih Lašč #video

Zgodba Dragice Jeršin iz Podžage v Velikih Laščah, ki živi v majhni sobi nedokončane hiše, brez izolacije, stopnic, kopalnice in stranišča, je na družbenih omrežjih dosegla neverjeten odziv. Zaradi številnih pozivov k delovni akciji smo preverili, kakšne so sploh možnosti za pomoč, glede na to, da sta po smrti partnerja domačijo podedovali njegovi sorodnici, sama pa ima pravico za bivanje v hiši do smrti. Ugotovitve so presenetljive. Dragica je 12 let trpela zaman. To žalostno dejstvo razkriva javen zapis iz zemljiške knjige.

Sodišče je v primeru Dragice Jeršin odločilo, da ima dosmrtno pravico do uporabe nedokončane hiše. Vse, ne le osmine, kot je bila vsa ta leta prepričana, je pojasnil odvetnik. "To pomeni, da jo lahko uporablja do svoje smrti, ima pa tudi pravico to nepremičnino vzdrževati, celo njena dolžnost je, da jo vzdržuje," je povedal odvetnik Luka Gaberščik.

Lahko si zgradi dimnik in kopalnico

Foto: Planet TV Gre za služnostno pravico bivanja, ki je v zemljiški knjigi vknjižena kot užitek. To pomeni, da si lahko zgradi dimnik in kopalnico, ki bi ju nujno potrebovala, razlaga odvetnik. "Gospa lahko zgradi te zadeve in ne bi smela imeti težav pri tem," je pojasnil in dodal, da za to ne potrebuje niti soglasja lastnic.

Soglasje bi potrebovala le za posege, ki presegajo običajno rabo. Če bi na primer gradila balkon, če bi imela kakšen prizidek, če bi spreminjala rabo nepremičnine, je pojasnil odvetnik. Za to, da uporablja stanovanje, se upošteva standardna običajna raba, kar pomeni, da ima pravico do tega, da dobi kanalizacijo, da dobi ogrevanje, da poskrbi za človeka dostojno življenje, dodaja. Zakon sicer ščiti uporabnike celo pri izrednem vzdrževanju.

Zaradi neverjetnega odziva se sredstva za Dragico Jeršin zbirajo na računu Rdečega križa Slovenije. S svojo pokojnino in dolgovi, ki si jih je nakopala, ker jo je opeharilo več ljudi, si namreč ne more privoščiti dostojnega življenja.