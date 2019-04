Po prebolelem raku živi v majhni sobi in brez kopalnice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do upokojenke Dragice Jeršin iz Podžage v Velikih Laščah življenje ni najbolj prijazno. Ne le, da je živela z dvema alkoholikoma - partnerjem in taščo. Večkrat je bila tudi zmerjana in tepena. Prebolela je raka in se borila z alkoholom. Zdaj se je znašla v še eni hudi stiski. Oglejte si njeno zgodbo.

Po smrti partnerja, ki ga je s svojo skromno plačo čistilke vzdrževala 20 let, so domačijo podedovali njegovi sorodniki. Da ni ostala čisto brez strehe nad glavo, se lahko zahvali samo sodnici. Zdaj živi v skromni sobici nedokončane hiške, brez izolacije, stopnic, kopalnice in stranišča.

Petinšestdesetletna Dragica Jeršin ima do smrti pravico bivati le v osmini te nedokončane hiše.

Nima niti kopalnice niti stranišča

Dom si je uredila v majhni sobi, ki spominja na črno kuhinjo. Ko smo stopili skozi vrata, je v nas močno butnil dim. Dimnika namreč nima. Ga bo pa kmalu imela, saj se je je ena izmed lastnic vendarle usmilila.

Voda je, ampak je treba še pošteno urediti, tako da, ko bi imela vsaj še prho in stranišče," je v pogovoru za Planet povedala Jeršinova.

Zdaj potrebo opravlja v naravi. Nima niti stranišča na štrbunk. Vodo si je zasilno napeljala iz bližnjega potoka. Pozimi ji voda velikokrat tudi zmrzne in tako se ne more umivati in prati. Ne preostane ji drugega, kot da gre v potok po vodo, je dodala Jeršinova.

Tudi okna slabo tesnijo in se ob močnejšem vetru odpirajo. A dobrotljiva Dragica je rada doma, tukaj na hribu.

Na pomoč sovaščanki

Njeno stisko sta novembra opazili sovaščanki, ki želita ostati anonimni.

"Bila je shujšana, brez vsega, z dolgovi in tik pred deložacijo," je razložila prijateljica, ki ne želi biti imenovana.

Tako so ji s pomočjo dobrodelnih organizacij in ljudi v zadnjih štirih mesecih kupili pralni stroj, novo peč in druge dobrine. Ker ob vseh svojih težavah ni sposobna razsodno upravljati pokojnine, ji pomagajo tudi pri tem.

Na občini ji enkrat na leto pomagajo s kurjavo in plačilom položnic, še vedno je odvisna tudi od pomoči dobrodelnih organizacij.

"Redno pomagamo z materialno pomočjo in tudi poravnamo nekaj dolgov," je povedala Klara Debeljak, strokovna sodelavka RKS-OZ Ljubljana.

Ker si s pokojnino 500 evrov ne more privoščiti dostojnega življenja, a bi nujno potrebovala kopalnico in stopnice do hiše, upa na pomoč dobrotnikov.

"In ljudem bi bila res hvaležna za vse, kar bi bilo," je sporočila Dragica.