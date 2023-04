Z aprilom z novo osebno izkaznico tudi do zdravnika in v lekarno

Z začetkom aprila bo mogoče z novo biometrično osebno izkaznico obiskati zdravnika, lekarne in druge zdravstvene izvajalce na enak način, kot to velja za zdravstveno izkaznico. Kljub temu zdravstvene izkaznice ostajajo v uporabi, na ZZZS pa uporabnikom svetujejo naj jih obdržijo, saj bodo uporabo kartice postopoma uveljavljali od 3. aprila dalje.

Nove osebne izkaznice, ki so jo začeli izdajati marca lani, lahko za koriščenje zdravstvenih storitev uporabijo vsi starejši od 12 let, osebne izkaznice za mlajše otroke pa niso elektronske in jih tako ni moč uporabljati na enak način, so sporočili z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Prehod na vzporedno uporabo obeh kartic bo postopen

Na ZZZS poudarjajo, da bo prehod na vzporedno uporabo obeh kartic postopen, saj mora svoje informacijske sisteme prilagoditi okoli 2000 izvajalcev. Zdravstvene kartice pa po njihovih pojasnilih ostajajo v veljavi, saj jo ne morejo pridobiti vse osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, med drugim tudi tujci.

Po skoraj 24 letih so 28. marca 2022 v Sloveniji začeli izdajati nove biometrične osebne izkaznice, ki je opremljena s 34 varnostnimi elementi. Kartica je sicer na začetku meseca pridobila tudi mednarodno priznanje najboljše nove nacionalne osebne izkaznice za območje Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda.

Veljavne osebne izkaznice se lahko uporabljajo do poteka veljavnosti. Prav tako ni potrebno menjati osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu starosti.