St. M., STA

Vzrok za prebavne težave gostov v Šmarjeških Toplicah okužba z norovirusi

Šmarješke toplice | Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev blata in izbruhanine pri obolelih so potrdili okužbo z norovirusi. | Foto STA

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev blata in izbruhanine pri obolelih so potrdili okužbo z norovirusi.

Foto: STA

Razlog za petkove prebavne težave gostov v Šmarjeških Toplicah je okužba z norovirusi. Ta je bila potrjena na podlagi laboratorijskih preiskav vzorcev blata in izbruhanine, je danes sporočil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Po njihovih pojasnilih so bili gostje z znaki okužbe medtem že odpuščeni v domačo oskrbo.

Po pojasnilih NIJZ je epidemiološka služba območne enote NIJZ Novo mesto prijavo o povečanem številu oseb s prebavnimi težavami v toplicah na Dolenjskem prejela v petek. V nadaljevanju pa so v sodelovanju s predstavniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nemudoma izvedli epidemiološko poizvedovanje na terenu.

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev blata in izbruhanine pri obolelih so potrdili okužbo z norovirusi.

"Epidemiološka služba NIJZ je ustanovi podala priporočila za preprečevanje širjenja okužbe in obvladovanje izbruha. Gostje z znaki okužbe so bili odpuščeni v domačo oskrbo, obolelo osebje pa je začasno izključeno iz delovnega procesa," so pojasnili na NIJZ.

Epidemiološka služba NIJZ bo v sodelovanju z odgovorno osebo v Šmarjeških Toplicah še naprej spremljala potek izbruha in učinkovitost izvajanja predlaganih ukrepov, so še sporočili.

