Sedemletni Teo Slodnjak se bojuje z zahrbtno boleznijo, Duchennovo mišično distrofijo. Za čimprejšnje zdravljenje z Elevidysom potrebujejo 2,5 milijona evrov.

Klic na pomoč prihaja iz družine vojaka Slovenske vojske iz desetega izvidniškega bataljona Davida Slodnjaka. Njegov sedemletni sin Teo ima Duchennovo mišično distrofijo.

Za čimprejšnje zdravljenje z Elevidysom morajo zbrati 2,5 milijona evrov. Za pomoč pri zbiranju sredstev se obračajo na vso Slovenijo, pomoč pa so obljubili tudi sodelavci Slovenske vojske. "Tudi pripadnice in pripadniki Slovenske vojske se bomo potrudili, da družina našega sodelavca ne bo ostala sama na bojišču življenja," so zapisali.

Če želite in zmorete, lahko donirate prek SMS-sporočila s ključno besedo TEO10 ali TEO5 na 1919 ali z nakazilom na TRR Društva Viljem Julijan SI56 0400 0028 1688 717 s sklicem SI00 777222 in namenom "Za Tea".