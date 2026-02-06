Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
6. 2. 2026,
19.32

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

V Termah Šmarješke toplice ima več gostov prebavne težave

Šmarješke Toplice | Za zdaj ni znano, za katero virusno okužbo gre. | Foto Jure Gregorčič

Za zdaj ni znano, za katero virusno okužbo gre.

Foto: Jure Gregorčič

V Termah Šmarješke toplice so imelo danes številni gostje prebavne težave. Kot poroča Radio Slovenija, so terme po uveljavljenem protokolu obvestile pristojno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Novem mestu, ki je odvzela vzorce za preiskavo. Za zdaj ni znano, za katero virusno okužbo gre.

Terme so o dogajanju obvestile tudi goste in zaposlene, ki izvajajo ukrepe za preprečitev širjenja bolezni. Kot so sporočili iz družbe Terme Krka, je nekaj gostov zaradi slabega počutja prekinilo zdraviliško zdravljenje, še poroča radio.

