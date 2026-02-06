V Termah Šmarješke toplice so imelo danes številni gostje prebavne težave. Kot poroča Radio Slovenija, so terme po uveljavljenem protokolu obvestile pristojno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Novem mestu, ki je odvzela vzorce za preiskavo. Za zdaj ni znano, za katero virusno okužbo gre.