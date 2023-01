VZMD s kolektivno tožbo zoper Telekom Slovenije, sledile bodo še tožbe preostalih operaterjev

VZMD je konec leta izpolnilo novembrsko grožnjo in zaradi domnevnega oškodovanja naročnikov v ocenjeni višini 122,69 milijona evrov vložilo kolektivno tožbo zoper telekomunikacijskega operaterja Telekom Slovenije. Še v tem mesecu bodo vložene tudi tožbe zoper operaterje A1 Slovenija, Telemach in T-2, so sporočili.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili v Vseslovenskem združenju malih deležnikov (VZMD), je bilo po konservativnih ocenah njihovih strokovnih sodelavcev v zadnjih petih letih zaradi enostranskega dvigovanja cen naročniških paketov na mobilno in fiksno telefonijo, televizijo in internet brez vnaprej predvidenih razlogov in metode zvišanja cene oškodovanih najmanj 450 tisoč Telekomovih naročnikov. Pri A1 Slovenija, Telemach in T-2 pa je bilo oškodovanih še približno 800 tisoč naročnikov, so dodali.

Ob tem so spomnili, da so že oktobra na vse operaterje naslovili zunajsodne pozive "k prenehanju uporabe nepoštenih pogodbenih pogojev" in poskušali "situacijo rešiti po mirni poti". Uradni odzivi so bili "sorazmerno mlačni", zato so začeli vlagati tožbe.

Do odškodnine naj bi imeli pravico vsi naročniki na mobilno in fiksno telefonijo

Podčrtali so še, da se je od tedaj nanje obrnilo veliko naročnikov vseh omenjenih operaterjev.

Do odškodnine naj bi imeli sicer pravico vsi naročniki na mobilno in fiksno telefonijo, televizijo ter internet, ki so bili v zadnjih petih letih deležni zvišanja cen. Postopku se lahko pridružijo, ne da bi bili stranka v postopku - to je VZMD. Stroškov zanje torej ne bo.

Čeprav se lahko vključijo šele v zadnjem koraku, to je pri dvigu odškodnine, ki bo deponirana pri izbranem notarju, si v VZMD želijo, da bi se čim več oškodovancev evidentiralo na njihovi spletni strani, saj bi to dalo dodatno težo primeru, razjasnila bi se tudi slika, koliko jih je in kakšna so oškodovanja, so na novembrski predstavitvi te problematike javnosti navedli v združenju.

V Telekomu očitke zavračajo kot neutemeljene

Povedali so še, da so se za ukrepanje odločili, potem ko so na pobudo več naročnikov ugotovili, da so si operaterji v svojih splošnih pogodbenih pogojih pridržali pravico, da lahko enostransko spremenijo naročniške pogodbe, vključno s ceno storitve.

Tudi Sodišče EU je po njihovih navedbah že razsodilo, da lahko ponudniki storitev, ki s potrošniki sklepajo vnaprej pripravljene pogodbe, enostransko spreminjajo ceno storitve zgolj pod pogojem, da v pogodbi že vnaprej določijo, kakšni so lahko razlogi za spremembo cen in po kakšni metodologiji se bo cena spreminjala. To naj se v Sloveniji ne bi dogajalo.

V VZMD so prepričani, da so naročniki zato upravičeni do povrnitve razlike med ceno ob sklenitvi naročniške pogodbe in zvišano ceno ter lahko zahtevajo vse preplačane zneske v zadnjih petih letih. Novembra je bilo govora o skupnih odškodninah v višini 200 milijonov evrov.

V Telekomu Slovenije so tedaj vse očitke zavrnili kot neutemeljene.