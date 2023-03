VZMD s kolektivnimi tožbami nad telekomunikacijske operaterje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

VZMD je sicer po neuspelih poskusih zunajsodne rešitve kolektivne tožbe v preteklih tednih že vložil zoper Telekom Slovenije, A1 in Telemach.

V primeru Telemacha je oškodovanje ocenil na 43,6 milijona evrov, pri Telekomu Slovenije na 122,69 milijona evrov, v primeru družbe A1 pa v višini 52,3 milijona evrov. Tako je skupno oškodovanih kar 1,4 mio naročnikov in sicer za preko 257 milijonov evrov.

V VZMD operaterjem očitajo, da so naročnike v zadnjih petih letih oškodovali zaradi enostranskega dvigovanja cen naročniških paketov ter brez vnaprej predvidenih razlogov in metode zvišanja cene. Operaterji so vse očitke navedli kot neutemeljene.

Na vse navedene operaterje je VZMD sicer že v oktobru in novembru 2022 naslovil izvensodne pozive k prenehanju uporabe nepoštenih pogodbenih pogojev ter poizkušal situacijo rešiti po mirni poti.