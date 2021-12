Vreme: zjutraj mrzlo, ponekod rahle padavine

Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 11 °C.

Jutri se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu bo ostalo delno jasno. Predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bodo popoldne rahle padavine, nad okoli 400 m kot rahel sneg. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, v alpskih dolinah okoli -9, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od -2 do 3, na Goriškem in ob morju od 4 do 8 °C.

Foto: ARSO Meteo

Obeti

V sredo bo marsikje megla ali nizka oblačnost, ki se bo čez dan predvsem na severovzhodu razkrojila. V višjih legah in ponekod na zahodu bo pretežno jasno. V četrtek se bo od jugozahoda pooblačilo, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, so zapisali pri ARSU.