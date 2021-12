Preverite, kakšno vreme prinaša konec tedna

Danes bo precej jasno, ponekod občasno zmerno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se bo predvsem v Ljubljanski kotlini lahko zadržala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Med koncem tedna bo vreme podobno, temperature se bodo ponekod spustile krepko pod ničlo.

V soboto bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Predvsem v slovenski Istri in zaledju bo pihala šibka burja, ponekod na severovzhodu pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju 2. Najvišje dnevne od 2 do 8, na Primorskem bodo namerili do 13 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno z meglo po nekaterih nižinah, ob morju in na Goriškem pa bo nizka oblačnost.

V začetku tedna po večini države jasno vreme

V ponedeljek bo precej jasno, več oblačnosti bo občasno v vzhodni Sloveniji. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla.