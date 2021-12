Prazniki bodo mokri in zeleni

Pred nami so pretežno jasni dnevi in meglena jutra. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1 stopinje Celzija, najvišje dnevne do 13 stopinj Celzija. Vremenoslovci so pri napovedih za praznike še previdni, saj so te, kot pravijo, še negotove. Precej bolj verjetno pa je, da bodo prazniki zeleni in tudi precej mokri.

Danes bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Predvsem v Slovenski Istri in zaledju bo pihala šibka burja, ponekod na severovzhodu pa dopoldne še severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8 stopinj Celzija, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, sporočajo z Agencije za okolje RS.

Dobro jutro, danes in jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se bo jutri pojavila tudi na Primorskem. Čez dan bo razmeroma toplo. pic.twitter.com/AZKJvQnFW1 — ARSO vreme (@meteoSI) December 18, 2021

Tudi jutri bo večinoma jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Megla in nizka oblačnost se lahko pojavi tudi ob morju ter v nižjih legah Primorske. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1 stopinje Cezija, ob morju 3 stopinje Celzija, najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija.

Tudi v začetku prihodnjega tedna bo jasno, potem se bo pooblačilo

V ponedeljek bo precej jasno, več oblačnosti bo prehodno v vzhodni Sloveniji. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. V torek se bo od zahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu bo ostalo delno jasno.

Prazniki bodo po vsej verjetnosti mokri in zeleni

Kot pravijo vremenoslovci, je verjetnost za novo sneženje po nižinah ob prihajajočih božičnih praznikih majhna. Zelo verjetno pa bo snežilo v Alpah. Na Kredarici je bil od leta 1961 le en božič zelen, in sicer leta 2015.

V zadnjih dneh se med ljudmi kar vrstijo ugibanja o tem, ali bo letošnji božič bel ali zelen. Vremenoslovci so pri napovedih še previdni, saj so te še negotove, so pa z Agencije RS za okolje (Arso) v petek sporočili, da je precej bolj verjetno, da bodo prazniki zeleni in tudi precej mokri.

Večji del južne polovice Evrope bo v topli zračni masi

V začetku prihodnjega tedna se bo najprej v višinah izraziteje ohladilo, po nižinah pa ohladitev ne bo tako izrazita. V drugi polovici tedna pa nas čaka nekaj drugega. Večji del južne polovice Evrope bo namreč v topli zračni masi. Obsežen ciklon bo najverjetneje zahodno od naših krajev, naši kraji pa bodo dalj časa pod vplivom toplih južnih in jugozahodnih vetrov.

Le 10 odstotkov možnosti, da bodo za božič pobeljene tudi nižine

Vseeno pa še vedno obstaja nekaj scenarijev, po katerih bi tudi nižine prejele nekaj snega, a je verjetnost, da se bo to zgodilo, le okoli deset odstotkov. Zelo verjetno pa bo snežilo v Alpah, a je trenutno še negotovo, kako visoko bo meja sneženja, so sporočili z agencije za okolje.