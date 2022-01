Vreme nam bo čez vikend precej naklonjeno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jasen dan je pred nami, z dnevnimi temperaturami od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Tudi čez vikend je napovedano lepo vreme.

Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature bodo od -8 do -2, ob morju okoli 0 stopinj Celzija.

Petek bo jasen, po nekaterih nižinah bo del dopoldneva še megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem in na sončnih pobočjih v nekoliko višjih legah do 13 stopinj Celzija.

V sosednjih krajih bo pretežno jasno, predvsem v celovški kotlini bo zjutraj in dopoldne nizka oblačnost.

Čez vikend jasno, le zjutraj ponekod megla

V soboto, nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost.