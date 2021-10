Zimski kompleti koles Volkswagen, Audi, Škoda ali Seat

Oglasno sporočilo

Zimski komplet platišča in pnevmatike : samo za vas smo pripravili izjemno akcijsko ponudbo, ki vključuje tovarniško sestavljene kombinacije zimskih gum in platišč.

Kompleti vključujejo zimske pnevmatike najbolj priznanih znamk. Poleg izjemno kakovostnih gum boste v kompletih dobili še originalna ali partnerska ALU-platišča, ki se brezhibno prilegajo vašim vozilom Volkswagen, Audi, Škoda ali Seat.

NE ČAKAJTE NA PRVI SNEG IN GNEČO! Akcija 3+1 vam omogoča nakup kompleta štirih pnevmatik in originalnih ALU-platišč, ki so narejena izključno za vaš model vozila. Izbrane zimske pnevmatike so že zmontirane in posledično pripravljene na takojšnjo montažo. Akcija traja od 1. 9. do 31. 12. 2021 oz. do razprodaje: vključeni so tovarniško sestavljeni kompleti koles.

Pred nakupom pokličite za zalogo: 041 392 204 .

. Ponudba: ZIMSKI KOMPLETI PNEVMATIK IN PLATIŠČ

Zimski kompleti pnevmatik in platišč se popolnoma ujemajo z vašim modelom Volkswagna, Audija, Seata, Škode in so bili pripravljeni na podlagi dolgoletnih izkušenj razvijalcev, ki so pripravili optimalne kombinacije platišč in pnevmatik za vsak tip vozil ter ki izpolnjujejo najvišje standarde glede kakovosti in varnosti. Izpolnjeni so namreč vsi tehnični vidiki, saj se poleg obremenitve osi upoštevajo še različice motorja in dimenzije zavor.

Zakaj se odločiti za nakup zimske gume in platišča?

originalna ALU-platišča in kakovostne zimske pnevmatike

omejena akcijska ponudba - UGODNE CENE

pripravljeno za takojšnjo menjavo

visoka kakovost in uporaba serijskih vijakov

natančno prileganje za brezhibno vožnjo

S tem, ko izberete zimski komplet koles, se odločite za celovit komplet platišča in pnevmatike, ki je izjemno praktičen in nenazadnje varen za vožnjo v vseh vremenskih razmerah.

Nakup zimskih kompletov se namreč na dolgi rok izjemno obrestuje. Na ta način ohranjate vrednost svojega vozila in si omogočite lažjo prodajo v prihodnosti. Sicer pa vnaprej zmontirane pnevmatike in ALU-platišča pomenijo zelo praktično rešitev, saj so pripravljeni za takojšnjo menjavo. Menjava pa je nenazadnje še cenejša, saj prihranite pri premontaži.

AKCIJSKA PONUDBA PARTNERSKIH PLATIŠČ IN ZIMSKIH GUM (deset odstotkov ceneje)

Poleg originalnih kompletov zimskih gum in platišč pa smo vam pripravili še ponudbo akcijskih zimskih kompletov partnerskih platišč in vrhunskih zimskih pnevmatik, ki smo jih znižali za deset odstotkov.

AKCIJSKA PONUDBA ZIMSKIH GUM 2021/2022

Ugodne zimske gume si lahko zagotovite v naši spletni trgovini, kjer vam ponujamo vrhunske zimske gume najbolj priznanih znamk po najugodnejših cenah.

Če odlašate z nakupom, ker niste prepričani, za katere gume bi se odločili, vam predlagamo, da pregledate test zimskih pnevmatik 2021, ki vam predstavi vse pomembne kriterije zanesljivosti gume. Na ta način boste najlažje sprejeli kompromis in se odločili za pravo gumo za vas.

Zimske pnevmatike so del obvezne opreme po 15. novembru, zato si čim prej zagotovite svoje za varno in zanesljivo vožnjo v zimskih razmerah. Zimske gume so namreč prilagojene zimskim razmeram, kar pomeni, da so bolj elastične in mehkejše za boljši oprijem. Vsebujejo tudi več kavčuka in silike, kar še dodatno poveča prožnost pnevmatike v hladnih zimskih razmerah.

NAROČITE PREK SPLETA ALI NAS OBIŠČITE

Pnevmatike vam pošljemo na dom, lahko pa nas obiščete tudi na naših prodajnih mestih:

Porsche Ljubljana, Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, tel. št.: (01) 582 53 00

Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, Ljubljana, tel. št.: (01) 530 35 00

Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128a, Maribor, tel. št.: (02) 654 03 00

Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, Maribor, tel. št.: (02) 450 26 60

Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, Koper, tel. št.: (05) 611 65 00

NE ČAKAJTE NA PRVI SNEG IN GNEČO! Izkoristite ugodne cene celoletnih in zimskih pnevmatik v predsezoni in kupite pnevmatike že zdaj! Pri Porsche Inter Auto smo pripravili top cene!

