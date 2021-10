V oddaji Jutro na Planetu so gostili energetskega svetovalca Bojana Žnidaršiča, ki je nanizal napotke, kako privarčevati pri ogrevanju. Uvodoma je pojasnil, da se varčevanje vedno začne pri človeku in pri stavbi. Ko ga ljudje sprašujejo, katero ogrevalno napravo in kateri energent naj izberejo, jim odgovori: "Ogrevalni sistem se začne dimenzionirati in oblikovati na ovoju stavbe. Sem sodi toplotna izolacija pod hišo, fasada z okni in toplotna izolacija strehe. Boljša kot je toplotna izolacija, manj energije porabimo za ogrevanje. Cene energentov pa so od nekdaj različne, zato je treba sebi in stavbi izbrati primeren energent," poudarja Žnidaršič.

Kot enega izmed najbolj preprostih načinov varčevanja v domačem okolju omeni, da se pač pozimi topleje oblečemo. To je ponazoril s podatkom, da znižanje sobne temperature za eno stopinjo prinese prihranek okoli šest odstotkov stroška za ogrevanje.

Drva kot slovenska nafta

Med cenejšimi energenti še vedno izstopajo drva in lesni sekanci. Žnidaršič pravi, da so drva v energetskem smislu slovenska nafta. Spomni, da 60 odstotkov površine Slovenije pokrivajo gozdovi in da na vsakega Slovenca vsako leto zrastejo štirje kubični metri lesa. "Dva kubika letno se posekata, dva pa se dodajata v gozdno zalogo. Slovenci sploh nismo sposobni posekati letnega prirasta naših gozdov," opozarja energetski svetovalec, ki ob podražitvah energentov vidi dobro priložnost za vzpostavitev domače proizvodnje energije. Tu misli na pripravljanje drv in prodajajo na trgu, na relativno preprosto proizvodnjo lesnih sekancev, ki se lahko uporabljajo tudi za ogrevanje večstanovanjskih objektov. Priložnost vidi tudi v investicijah v sončne elektrarne.

Žnidaršič energetsko krizo vidi tudi kot novo priložnost. Napoveduje, da bo kriza spremenila in pospešila ravnanje potrošnikov, da ne bodo samo trošili energije, ampak jo tudi proizvajali.