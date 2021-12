V petek bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bodo lahko še manjše padavine. Ponekod po nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do tri, na Primorskem do osem stopinj Celzija.

V petek se bo po deloma jasnem in ponekod meglenem dopoldnevu popoldne od zahoda pooblačilo.

Foto: ARSO Meteo

Obeti

V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, na severu tudi delno jasno. Po nekaterih nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne megla. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem zmerna burja. V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, so zapisali pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.