Danes še suho vreme, jutri nova pošiljka snega

Danes bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri se bo po jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan od zahoda pooblačilo. Popoldne bodo v zahodni polovici Slovenije že manjše padavine, ki se bodo zvečer okrepile in razširile na vso državo. Na Primorskem bo deževalo, drugod tudi po nižinah večinoma snežilo. Ob morju bo prehodno zapihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -4, ob morju okoli 1, najvišje dnevne od -2 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo še snežilo, na Primorskem deževalo.

V petek bo pretežno oblačno in večinoma suho, še napovedujejo vremenoslovci.