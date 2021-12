Ponoči se bo sneženje razširilo nad vso državo

Danes dopoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo, po nekaterih nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo v zahodni Sloveniji že manjše padavine, ki se bodo zvečer krepile in ponoči razširile na vso državo. Na Primorskem bo deževalo, drugod večinoma snežilo, na meji med Primorsko in Notranjsko se bo lahko prehodno pojavljal tudi žled. Ob morju bo zvečer prehodno zapihal okrepljen jugo, na severnem Primorskem pa burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 3, na Primorskem od 5 do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Sneženje bo najmočnejše v noči na četrtek, na Primorskem bo večinoma deževalo. Jugo ob morju bo ponehal. Proti jutru bodo padavine oslabele.

Konec tedna oblačno in suho vreme

Jutri bo večinoma oblačno. Občasno bodo še krajevne padavine. Na Primorskem bo deževalo, pihala bo šibka burja. Drugod bo snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 1, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od –1 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo pretežno oblačno in večinoma suho. V soboto bo ponekod pihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.