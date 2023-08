Vozniki, pozor: otroci se vračajo v promet in na šolske poti

Opozarjajo, da so otroci, še posebej pa najmlajši, v prometu slabše vidni in težko predvidijo nevarne situacije.

Opozarjajo, da so otroci, še posebej pa najmlajši, v prometu slabše vidni in težko predvidijo nevarne situacije. Foto: Bor Slana

Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno v šolo z geslom Srce prometne varnosti smo vsi. Akcija se letos osredotoča na povezovanje skupnosti učencev, učiteljev, staršev in skrbnikov ter vseh udeležencev v prometu skozi simbol srca, ki simbolizira skrb in varnost, potekala pa bo do 8. septembra, so sporočili iz Agencije za varnost prometa.

Z akcijo bodo Agencija za varnost prometa (AVP) in policija s partnerji voznike znova aktivno ozaveščali o vračanju otrok v promet in na šolske poti, predvsem pa želijo vplivati na vedenje voznikov, povezano z nekaterimi najpogostejšimi tveganji za nastanek prometne nesreče.

V AVP letos poudarjajo, da je po nedavnih poplavah in obnovi po njih pomen povezovanja skupnosti in prizadevanj, da bodo lahko vsi otroci na šolskih poteh varni, še toliko bolj izpostavljen.

S sporočilom Srce prometne varnosti smo vsi želita agencija in policija s partnerji voznike in druge udeležence v prometu spomniti na pomembnost njihove vloge pri zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo, na obšolske aktivnosti, domov, k prijateljem, torej na vseh poteh, vse leto. "Le z odgovorno in strpno udeležbo v prometu lahko otrokom zagotavljamo varnost na njihovih poteh," so zapisali.

Najmlajši težko predvidijo nevarne situacije

Opozarjajo, da so otroci, še posebej pa najmlajši, v prometu slabše vidni in težko predvidijo nevarne situacije. "Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce," pojasnjujejo v agenciji.

V tednu pred začetkom šolskega leta bodo policisti pregledali prometno signalizacijo na cestnih povezavah v bližini šol in na šolskih poteh in v primeru nepravilnosti o tem obvestili vzdrževalce cest. Z vodstvi nekaterih šol bodo skupaj pregledali načrte varnih poti v šolo in preverili, ali so upoštevane morebitne spremembe, rekonstrukcije ali zapore posameznih cest.

V prvih šolskih dneh bodo policisti obiskali nekatere osnovne šole in skupaj z ravnatelji ter mentorji prometne vzgoje na roditeljskih sestankih starše prvošolčkov seznanili z nevarnostmi, ki na cesti prežijo na najmlajše. V okolici šol pa bodo izvajali poostren nadzor prometa.