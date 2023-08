Nepozaben dan, ki si zasluži posebno praznovanje

Prvi šolski dan je skoraj pred vrati in ker je to res pomemben dan v življenju vsakega šolarja in njegovih staršev, je prav, da ta dan obeležimo s kakšnim posebnim praznovanjem. Če še nimate kakšnih ustaljenih ritualov za to priložnost, vam predlagamo nekaj idej, kako poskrbeti za zabavno pričakovanje prvega šolskega dne.

Otroci bodo veliko lažje zakorakali v šolo, če jo bodo z veseljem pričakovali, zato poskrbite, da bodo skupaj z nami odštevali do tega pomembnega datuma.

Foto: Shutterstock

Veselo odštevanje

Naj bo prvi šolski dan nekaj, česar se boste vsi skupaj veselili. Izdelajte papirnato "odštevalno" verigo. Vsak dan odtrgajte en člen z verige in predlagajte otroku, naj pove nekaj, česar se veseli v šoli.

Po počitniških dnevih je pred najmlajšimi nova dnevna rutina. Na prvi šolski dan jih zbudite dovolj zgodaj, da se bodo lahko v miru pripravili na odhod, se umili, preoblekli in pozajtrkovali. Naj bo prvi zajtrk v otrokovi šolski karieri še posebej slasten.

Na prvi šolski dan pripravite kosilo in dajte otroku dovolj časa, da vam pripoveduje o svojem prvem dnevu, od prijateljev, ki jih poleti ni videl, do razporeditve učilnice ali kaj so imeli za malico.

Foto: Shutterstock

Obvezna fotografija na prvi šolski dan

Prvi šolski dan obeležite s fotografijo malega šolarja. Ta bo lep spomin, lahko pa fotografiranje postane tudi tradicija, s katero boste lahko ponosno opazovali, kako je šolarček odrasel v šolarja. Pripravite lahko tudi napis, ki ga nato z leti spreminjate. Nekaj idej: grem v 1. razred, moj prvi šolski dan, prvič grem v šolo.

Prelevite se v vlogo novinarja in posnemite intervju oziroma pripravite prispevek o svojem šolarju. Članek opremite s fotografijami, lahko pa intervju tudi posnamete. Čez nekaj let bo to lep spomin. Ideje za "novinarska" vprašanja: Koliko si star/a in v kateri razred greš? Kdo je tvoj najboljši prijatelj? Katera je tvoja najljubša risanka, knjiga, igra? Kaj si želiš postati, ko boš velik/a?

Večer prej preberite posebno knjigo ali pripravite praznovanje s plesom, glasbo in priboljški.

Otroci obožujejo, kadar jim pripravimo kakšno posebno presenečenje. Poiščimo nalepke z njegovim imenom in polepimo nekaj potrebščin, da bodo še bolj samozavestno zakorakali v novo šolsko leto.

Foto: Shutterstock

Na koncu dneva naredite časovno kapsulo, kamor otrok lahko spravi nekaj predmetov, ki ga bodo spominjale na to, kako je letos preživel prvi šolski dan. Škatlo s drobnimi spominki bo lahko odprl na koncu tega šolskega leta ali pa celo čez več let. S časovno kapsulo boste skupaj obeležili pomembne trenutke v otrokovi šolski karieri.