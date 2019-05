Voznik tovornjaka o parakolesarjih: "Naslednjič jih povozim!" #video

Po družbenih omrežjih se je razširil zapis poklicnega voznika, ki je ob fotografiji dveh parakolesarjev na cesti zapisal nestrpni komentar "Naslednjič jih povozim! Banda delomrzniška!". A to ni edini nestrpni voznik, povejo tako parakolesarji kot njihov trener, ki se z nevarnimi situacijami zaradi nestrpnih voznikov na slovenskih cestah srečujejo dnevno. Razlog za nestrpnost vidijo v nevednosti in temu, da posamezniki kolesarjev še vedno ne zaznavajo kot udeležence v prometu.

"Oba sva invalida zaradi zloma hrbtenice"

Nestrpnemu vozniku se je prek zasebnega sporočila javil Edo Ješe, eden od dveh kolesarjev, ki ju je fotografiral. Pojasnil mu je situacijo.

"Na sliki, ki si jo objavil, sva jaz in moj dober prijatelj, oba sva invalida zaradi zloma hrbtenice. Kar se tiče delomrzništva: ponesrečil sem se pri svojih 18 letih. Po nesreči sem končal šolo in se zaposlil. Od zaposlitve je minilo 35 let – še vedno sem zaposlen," mu je pojasnil Ješe in povedal, da je podobno tudi pri njegovem prijatelju.

"S športom pač ohranjam kondicijo, tudi zato da sem še vedno lahko aktiven. Zaslužim zase (nekaj ostane še za vnuke) in nisem na plečih družbe.

Žal nimamo cest rezerviranih samo za kolesarje, samo za avte, samo za tovornjake … Na cesti smo vsi ljudje, ne glede na to, koliko kovine imamo okoli sebe," je zapisal parakolesar. Voznika tovornjaka je povabil še k sebi domov na kavo, kjer bi lahko izvedel "še marsikaj zanimivega".

Voznik tovornjaka se je opravičil

Voznik tovornjaka se je na njegov zapis odzval. "Pozdravljen, za fotografijo in zapisane besede se iskreno opravičujem. Bilo je napisano takorekoč v trenutku, kar pa ne pomeni, da bi karkoli od napisanega storil. Verjemi, da NIKDAR! Še enkrat se iskreno opravičujem za nastalo situacijo," je v opravičilo zapisal voznik.

Kot nam je dejal Edo Ješe, mu je žal, da vozniki na situacijo na cesti gledajo zelo enostransko. Ne pomislijo, da so sami v isti situaciji, če se usedejo na kolo. Kot je dejal, ima voznik tovornjaka dva otroka, ki bi morda lahko s kolesom ob cesti "ovirala" voznike.

Sam sicer takšne komentarje in dogodke raje spregleda in se ne meni zanje, a zmotila ga je opazka, da so delomrzneži, zato se je odločil, da mu piše. S povabilom na kavo je mislil resno, a dvomi, da se bo voznik odzval.

"Praktično vsak trening se zgodi nek takšen indcident. Morda bi kdo rekel, da pretiravam, a če kolesariš na drugih destinacijah po svetu, lahko vidiš, da je kultura tam na neprimerljivo višjem nivoju," pravi trener Aleksej Dolinšek. Foto: osebni arhiv

Nestrpni voznik ni osamljen primer, takšnih je veliko. Na cesti kolesarje pogosto spravljajo tudi v nevarne situacije.

Ko parakolesarji to doživljajo, je velikokrat na terenu z njimi tudi trener kolesarstva Aleksej Dolinšek. "V resnici ni velike razlike v percepciji nekaterih voznikov, za kakšnega kolesarja gre. Marsikdo niti ne ve, da gre za invalida, a se morda obnaša enako arogantno do kakršnega koli kolesarja," meni Dolinšek.

A kot pravi, so parakolesarji še toliko bolj izpostavljeni, še posebno tisti, ki vozijo nizka kolesa. "Bolj so izpostavljeni pri vožnji skozi mesto, ker so nizki, zato imajo tudi zastavice, ki jo lahko na primer opazi nekdo, ki vzvratno zapelje s parkirišča na cesto. Ne bi rekel, da so bolj ogroženi na cesti, le bolj boli, ker ljudje ne razumejo, da takšna posebna kolesa vozijo zato, ker imajo neko telesno hibo in ne zato, ker ne vedo, kaj bi počeli, kot je bilo izpostavljeno zdaj v tem primeru," je dejal Dolinšek.

Trener ocenjuje, da sicer ne gre za pravilo, saj niso nestrpni vsi vozniki, a meni, da se takšne stvari dogajajo zato, ker nekateri posamezniki kolesarjev še vedno ne zaznavajo kot udeležence v prometu.

Incidetni zaradi nestrpnih voznikov pri vsakem treningu

Takšne nevarne situacije se dogajajo pogosto. "Praktično vsak trening se zgodi nek takšen indcident. Morda bi kdo rekel, da pretiravam, a če kolesariš na drugih destinacijah po svetu, lahko vidiš, da je kultura tam na neprimerljivo višjem nivoju," pove Dolinšek.

Po njegovem mnenju je za kolesarje najbolj varno na španskih otokih. "Na Majorki ali na Kanarskih otokih česa takšnega ne moreš doživeti, je nemogoče. Tam je tudi zelo veliko zavedanje kolesarjev in voznikov o varnosti. Ko nekdo vidi, da je drug udeleženec, ne glede na to ali gre za kolesarja ali voznika, naredil napako, ki je bila nevarna, mu to pokažejo – ali zakričijo, ali mu pomahajo, kakorkoli, ta komunikacija tam živi. Pri nas pa je tako, da se grdo prehiti in pobegne in nato nihče ne more z nikomer vzpostaviti dialoga," ravnanje kot strahopetno ocenjuje Dolinšek.

Za primer ponazori s tem, da na omenjenih destinacijah avtomobili ne bi nikoli prehitevali pri polni črti, tudi če je cesta ravna in pregledna, kar je, po njegovih besedah, za slovenske razmere neverjetno. "V ozadju so tudi cestno-prometni zakoni, ki so drugačni. Pri nas se ne dela na tem, da bi se zaščitilo šibkejše udeležence v prometu," je kritičen Dolinšek.

Največja težava, ki jo imajo kolesarji, je, da se ne upošteva bočne varnostne razdalje pri prehitevanju, velik problem je tudi prehitevanje v škarje.

Paraolimpijec Primož Jeralič: "Situacije, ki mejijo že na katastrofo, so zelo pogoste"

Primož Jeralič je zaradi nesrečnega padca pri smučanju leta 2008 postal paraplegik, a to ga pri športnem udejstvovanju ni ustavilo, le pot se je spremenila. Danes je namreč izjemno uspešen paraolimpijski kolesar, ki niza uspehe za uspehon, med največje pa zagotovo sodi 10. mesto na paraolimpijskih igrah v Riu leta 2016.

Kot parakolesar, ki veliko trenira, se z nevarnimi situacijami na cesti srečuje na prav vsakem treningu.

"Take situacije, ki so zelo rizične in mejijo že na katastrofo, so na treningih zelo pogoste, še posebno na daljših vožnjah, ko se voziš iz kraja v kraj. Že kultura je v različnih krajih različna, že to se pozna. Od dva do tri, tudi pet primerov na trening je, ko pride do kritične situacije - od prehitevanja v škarje, izsiljevanja prednosti, prehitevanja preblizu, česarkoli," pove Jeralič.

Varna bočna razdalja za prehitevanje kolesarja naj bo meter in pol

Varna razdalja za prehitevanje kolesarja naj bo meter in pol, pravi Jeralič. "Vedeti moramo, da je kolesar prav tako udeleženec v prometu, je samo človek, tako kot voznik v avtu. Na cestah, kakršne so, lahko pride do nenadnega padca in ko se avto približa kolesarju, mu lahko pade direktno pod kolesa in če je razdalja meter in pol, tako pade ob avto in ne pod njega," pojasnjuje Jeralič.

Bočna razdalja je največji problem, pravi tudi Jeralič. Kot pravi, jih večina voznikov prehiteva kot navadne kolesarje, čeprav imajo malo širša kolesa. "Prehitevanje je običajno preblizu in včasih imaš občutek, da ogledalo avtomobila prileti mimo tik ob ušesu," pravi jeralič.

Jeralič na žalost še predobro ve, kako izgleda, ko parakolesarja spregleda voznik avtomobila. "5. aprila 2016 sem imel prometno nesrečo, ko me je voznica spregledala v križišču. Vključevala se je na prednostno cesto, me spregledala in me zato nasadila na avto. V roku 14 dni se je nato zgodilo še prehitevanje čez polno črto, nasproti je pripeljal drugi avto, ki se je umikal, zadel je v ograjo, zaneslo ga je čez in me je zgrešil le za nekaj centimetrov. Dogaja se prehitevanje tovornjakov v škarje, ko se pripelješ nasproti in se ne moreš nikamor umakniti, zato moraš zapeljati na bankino oziroma na travo. Prehitevajo je tovornjaki, ki slabo precenijo, koliko mora imeti varne razdalje za prehitevanje, nato se nasproti pripelje avto in ko se mu umika, gre prikolica tik ob tebi, takšnih situacij je nešteto," številne dogodke opisuje Jeralič.

"Na srečo ni bilo do zdaj nič hujšega, razen takrat, ko me je zbil avto in sem imel kar hude potpludbe in uničeno kolo. Tudi danes imam zaradi tega nekaj strahu, ko sem na cesti," pove Jeralič.

Da sama nima ravno slabih izkušenj na cesti, pravi parakolesarka Anka Vesel. "Z malo več strpnosti do soljudi, do takih situacij, kot je omenjena, sploh ne bi prihajalo. Tako se nam pa v življenju vse preveč mudi in na cesti razmišljamo o vsem, samo o varnosti sebe in ostalih udeležencev ne. Kolikokrat se zgodi, da nekdo nevarno prehiteva, pa naj gre za kolesarja ali voznika avtomobila, ob prvem rdečem semaforju pa ga slednji dohiti. Nesreča se zgodi v sekundi in pogosto prinese veliko hujše posledice kot nekaj minut kasneje na cilju," meni Veselova.

Na cesti se nikoli ne počuti varno, a voznikom mora zaupati

Na vprašanje, ali se na cesti sploh kdaj počuti varno, Jeralič odgovarja, da ne. "Vsak voznik, pa naj bo na motorju, v avtomobilu, v tovornjaku, je potencialni kandidat za to, da te zbije. Gre za zaupanje med kolesarji in vozniki motornih vozil in na koncu tudi za strpnost. Strah je vedno prisoten, sploh če si bil kdaj udeležen v prometni nesreči, ker veš, kako hitro se to lahko zgodi," je povedal Jeralič.

Kot pravi, za kolesarjenje izbira ure in ceste tako, da je prometna obremenitev kar najmanjša. To pomeni, da ne kolesarijo v prometnih konicah, temveč ko so ljudje v službah, na kosilih in podobno, prilagajti se je potrebno situacijam, da je kolesarjenje čim bolj varno, pravi Jeralič.

Najbolj ogroženega se počuti na cestah, ki so ovinkaste, kot je na primer cesta v njegovem kraju od Ivančne Gorice do Žužemberka. "Ovinki so ravno toliko odprti, da jih lahko avto spelje brez zaviranja, hkrati pa tudi toliko zaprti, da ne veš, kaj lahko pričakuješ na koncu ovinka - bo ob cesti kolesar, kakšen avto ali nenazadnje tudi traktor. In to so ceste, ki ti najbolj naženejo strah v kosti," opisuje Jeralič.

"Glej tega, kako je len - leži in poganja z rokami"

Nestrpnost je na splošno do vseh kolesarjev velika, meni Jeralič. "Je pa tudi tako, da ljudje tega ne poznajo. Pri kolesih, ki jih v ležečem položaju poganjaš na roke, imajo napačne predstave. Rečejo 'glej tega, kako je len, leži in z rokami poganja'. Tudi sam sem večkrat doživel takšne komentarje. Stojiš na semaforju in ti nekdo reče 'blagor tebi, ležiš in poganjaš z rokami', 'tako si len, da se ti ne da z nogami' ali kaj podobnega," pravi Jeralič.

Situacij, kjer se pokaže nestrpnost ali nevednost ljudi, je veliko, a najboljša pot je mirna reakcija, meni Jeralič. Foto: Facebook A po njegovem mnenju gre za nepoznavanje in neznanje. "V tistih desetih sekundah potem poskušaš razložiti, za kaj gre. Verjamem, da je bila tudi ta situacija, ki se je zgodila s poklicnim voznikom, takšna in je to posledica nekega neznanja. Hkrati pa je danes v službi tudi lahko stresno in se zneseš nad prvim, ki te zmoti, ne more pa biti to opravičilo," pove Jeralič.

Situacij, kjer se pokaže nestrpnost ali nevednost ljudi, je veliko, a najboljša pot je mirna reakcija. "Mi poskušamo ostati 'hladni kot špricer', saj to, da zalajaš nazaj zgolj zaostri situacijo. Več dosežemo, če smo mirni, če poskušamo zadevo obrazložiti, se malo nasmejimo in pohecamo in gremo naprej," je povedal Jeralič.

"Strah je prisoten pri vsakem kolesarju, a to premalokrat povemo na glas"

"Strah je prisoten pri vsakem kolesarju, ki resno vozi po cestah, a to premalokrat povemo na glas. Morda se šoferji tega ne zavedajo, a mi se dejansko marsikdaj ustrašimo za življenje. Pri tem je nepomembno, kakšno je vozilo, vsako te lahko ubije takoj," pravi Dolinšek.

Po njegovem mnenju so resnični tudi argumenti, ki govorijo o neprimernem obnašanju kolesarjev, saj lahko tudi oni delajo resne prometne prekrške. "Po drugi strani pa se mi zdi pomembno dejstvo, da lahko kakršno koli motorno vozilo za nezaščitenega kolesarja predstavlja zelo veliko nevarnost. Tudi, če kolesar naredi kakšno napako, to ne more biti razlog ali argument za neko sovraštvo ali šolanje s tovrstnimi ravnanji," je dejal Dolinšek.

Ob nestrpnosti ne pomaga noben varnostni mehanizem

Jeralič, ki pozna vožnjo z različnimi kolesi, pojasnjuje, da se zaradi širine kolesa za parakolesarje na njem počuti tako varno kot nevarno.

"Zdaj imam klečeče kolo. Na njem si nekoliko višje in imaš boljši pregled nad dogajanjem. Pri kolesu, na katerem ležiš, pa ne moreš pogledati nazaj, zato imajo parakolesarji vzvratna ogledala. Sam sem zaradi tega na kolo dodal tudi varnostni sistem, to je radar, ki zaznava avtomobile za teboj. Za do štiri avtomobile do razdalje 140 metrov mi pove, ali avto pospešuje, ali zavira, koliko jih je in tako naprej, da se mi ni treba ves čas ozirati nazaj. Poleg tega, ko gremo sami na trening, dajemo na kolesa zastave, ki so že tako velike, da predstavljajo velik upor zraka in komaj že kolesariš," se smeji Jeralič.

Tako označeno kolo za svoje treninge uporablja Primož Jeralič, paraolimpijski kolesar, ki se z nevarnimi situacijami na svojih treningih redno srečuje. "Te zastavice so postale že tako velike, da predstavljajo že kar znatni zračni upor," se smeji Jeralič. Foto: Primož Jeralič

Opozarja, da brez strpnosti udeležencev v prometu ne pomaga noben varnostni mezhanizem. "Mi lahko namontiramo ne vem koliko luči, za sabo lahko vlečemo cel cirkus, a če ne bo v prometu neke strpnosti in sprejemanja, ne pomaga nič. Nenazadnje kolesarji nismo samo kolesarji - smo očetje, mame, bratje, sestre, partnerji in tako naprej," pravi Jeralič.

Po prometni nesreči si je Jeralič na čelado namestil kamero. Kot pravi, se je število nevarnih dogodkov zmanjšalo za 90 odstotkov. "Čim imajo ljudje občutek, da so snemani ali da jih nekdo nadzoruje, so vsi pridni, ko pa tega ni, pa je direndaj - kot v razredu, ko učiteljica odide," pravi Jeralič, ki so ga ljudje v njegovem kraju že navajeni. Če gre na nove ceste, pa se raje priključi drugim kolesarjem na navadnih kolesih, ker se skupaj z njimi počuti bolj varno in bolj vidnega.

Aleksej Dolinšek je še vedno trener tudi Primožu Jeraliču. Foto: Aleksej Dolinšek

O tem, kaj bi situacijo v slovenskem prometu spremenilo, Dolinšek pove, da je odgovor na to vprašanje zelo preprost, a ga verjetno slovenske veje oblasti ne želijo slišati in sicer bi bilo po njegovem mnenju potrebno spremeniti zakon.

"Dokler zakona ne bomo spremenili v takšni meri, da bi takšna dejanja dejansko obsodil, ne bomo prišli nikamor," pravi Dolinšek in doda, da to velja še posebno za primere, ko pride do nesreče. Kot drugi pomembni dejavnik, ki bi izboljšal situacijo, omeni ozaveščanje javnosti in da bi morale akcije, kot je ta, ki teče trenutno, potekati ves čas.

"Primeri dobrih praks obstajajo po mnogih krajih po svetu, zato ne vidim razloga, zakaj v Sloveniji ne bi našli možnosti za implementacijo," pravi Dolinšek.

Diagonala ročnih kolesarjev za namen ozaveščanja

Dogodek Diagonala ročnih kolesarjev, ki ga bodo izvedli v povezavi z Zavodom Vozim, ima dva namena. Skozi projekt želijo zbrati sredstva za novo kolo za Gregorja Habeta, enega od ročnih kolesarjev, ki bo tudi vozil na dogodku. Drugi namen dogodka pa je ravno opozarjanje na varnost vseh udeležencev, na varnost in nevarnosti na cesti, na strpnost vseh udeležencev.

Po ogledu tekme slovenskih kolesarjev na Giru, se bo pet ročnih kolesarjev odpravilo v Prekmurje. Med njimi bo Jeralič, dva kolesarja, ki sta bila na fotografiji voznika tovornjaka - Edo Ješe in Peter Cerar, Gregor Habe, za katerega se zborajo sredstva in David Razboršek, iz Zavoda Vozim.

V soboto bodo štartali iz Lendave in se preko Celja, Ljubljane, Vrhnike odpravili do Kopra, kjer bodo pot zaključili v nedeljo. V podporo Rogliču si bodo na balanco koles ovili tudi roza trak, saj se jim zdi to, da kolesarji držijo skupaj, zelo pomembno, ne glede na to, da so nekoliko drugačni kolesarji.