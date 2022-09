Vložena še ena predsedniška kandidatura

Državljansko gibanje Resni.ca je vložilo predlog kandidature za volitve predsednika republike. Predlogu kandidature Sabine Senčar so priložili 3.261 podpisov volivk in volivcev. Ob polnoči se sicer izteče rok, do katerega je na državno volilno komisijo (DVK) mogoče vložiti kandidature za volitve predsednika republike.

Doslej je vloženih osem kandidatur za volitve predsednika republike, ki bodo 23. oktobra 2022. Pet kandidatur je DVK že potrdila, in sicer: Gregor Bezenšek ml. (s podporo volivk in volivcev), Janez Cigler Kralj (s podporo poslank in poslancev NSi), Vladimir Prebilič (s podporo politične stranke Vesna – zelena stranka ter volivk in volivcev), Anže Logar (s podporo volivk in volivcev), Nataša Pirc Musar (s podporo volivk in volivcev).

O kandidaturah Mihe Kordiša (Levica), Milana Brgleza (SD in Gibanje Svoboda) ter Sabine Senčar (Resni.ca) bo DVK odločala jutri.