Kandidatka za predsednico države: "V znanost ne bomo verjeli" #video

Vroča politična jesen je že skoraj pred vrati. Bližje kot smo odločilnemu 23. oktobru, daljši je seznam z imeni predsedniških kandidatov. Predstavilo se jih je že devet. Med njimi je tudi zdravnica in ginekologinja Sabina Senčar. Za vstop v predsedniško tekmo bo zbirala podpise volivcev, pri tem pa ji bo pomagala neparlamentarna stranka Resni.ca. Stranka, ki jo vodi Zoran Stevanović, je sicer v preteklosti dvignila veliko političnega prahu – predvsem s protesti proti ukrepom za zajezitev covid-19. Senčarjeva je tako jasna: "V znanost ne bomo verjeli."

Predsedniški kandidati se vrstijo eden za drugim – najnovejša na seznamu imen je Sabina Senčar, ginekologinja in zdravnica, ki se je javnosti predstavila na malce drugačen način. Prebuditi želi predvsem ustvarjalno žilico v vsakem posamezniku. Sama se že celo življenje ukvarja z zdravstvom, v prostem času pa je predana svoji družini in prijateljem. A mehko stran, kot kaže, prekaša njena kritična plat.

"Besedne zveze, kot so 'maske na prostem', 'verjamemo v znanost' in 'ostanimo daleč, da ostanemo skupaj', niso samo neresnica, ampak so laž. Na prostem bomo dihali svež zrak. V znanost ne bomo verjeli, o znanosti bomo celo dvomili," pravi Senčarjeva.

"Zdravnik ni sodnik in politik ni ječar"

Gre sicer za zapovedi, katerim sledi stranka Resni.ca, ki bo Senčarjevi pomagala pri zbiranju podpisov. Glavni namen njene kandidature je, kot pravi sama, korenito spremeniti slovensko zdravstvo. "V razmerah, kjer politika odloča o zdravju in zdravje vodi politiko, se mi zdi edino smiselno, da predsednik postane zdravnik," poudarja Senčarjeva.

Po njenem mnenju se je namreč treba zavedati pomena zdravja, ki je v zadnjih letih postalo najranljivejše. Pri tem je pokazala tudi svojo pesniško plat. "Zdravnik ni sodnik in politik ni ječar. Tudi kmet ne sme biti lačen. Če pa bo kdaj politika drugačna, če bodo vsi državljani Slovenije aktivni, če bo zdravnik učitelj in učitelj kmet in kmet zdravnik, potem pa morda postanem politik," pravi Senčarjeva.

"Tujega ne želimo, svojega ne damo"

Sama se s trenutno politiko namreč ne strinja, zato stremi h korenitim spremembam. Predvsem na področju medicine. "Jaz imam veliko zapriseg kot zdravnica in vedno se bom zavzemala za medicinsko znanost kot tako v diskusiji. In ena od pogodb, ki jih bomo nujno morali preučiti, je tudi pogodba z WHO, ker ni več tak, kot je bil nekoč," opozarja Senčarjeva.

"Imeli bomo veliko prijateljev in malo sovražnikov," je njen moto, ki bo prispeval k ohranjanju miru. "Nikomur ne bomo v roke potiskali orožja pod pretvezo, da nekomu rešujemo življenja. Spore bomo reševali po mirni poti – z dialogom in zgledom. Tujega ne želimo, svojega ne damo," poudarja Senčarjeva.

Predsedniški boj bo, kot kaže, zelo napet in predvsem raznolik.