ZPIZ opozarja na pomemben datum

Do 31. decembra je še mogoče vložiti zahtevo za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine po ZPIZ-2N. Ta rok se nanaša na uživalce pokojnine, ki so na dan uveljavitve tega zakonskega dopolnila, to je 28. december 2023, že izpolnjevali pogoje za priznanje pravice do vdovske pokojnine in lastne starostne, predčasne ali invalidske pokojnine. Pri tem ni pomembno, katera izmed navedenih pravic se uživalcu pokojnine trenutno izplačuje. Pogoj pa je, da so njihovi prejemki iz naslova pokojnin, v katere se všteva tudi morebitna pokojnina iz tujine, nižji od zneska zagotovljene pokojnine, ki leta 2024 znaša 748,27 evra.