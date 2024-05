Vladna stran bo sindikatom predstavila predlog za dvig plač direktorjev v javnem sektorju

V okviru pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij bo danes, po slabem mesecu dni, znova srečanje na krovni ravni. Pregledali bodo, kako so v vmesnem času potekala stebrna pogajanja in usklajevanja po delovnih skupinah. Vladna stran pa bo predstavila predlog uvrstitev plač direktorjev v javnem sektorju.

Vodja pogajalske skupine dela sindikatov Jakob Počivavšek pravi, da se zadeve po malem premikajo, a na nobenih od pogajanj za nove plačne stebre še niso tako daleč, da bi jih lahko zaključili.

Še vedno so na primer nezadovoljni sindikati državne uprave, ki med drugim zastopajo državne uradnike, policiste in vojake. Medtem glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj pravi, da je na sredinih stebrnih pogajanjih za izobraževanje, kulturo in znanost vladna stran prišla s "približevalnim predlogom, ki si zasluži to ime", a dodaja, da to "še ni polje, v katerem bi lahko razmišljali o dogovoru".

Ob tem pa Štrukelj, ki v pogajanjih vodi pogajalsko skupino Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), poudarja, da bodo v konfederaciji vztrajali, da se pogajanja zaključijo v okviru stebrov in ne pristajajo, da bi ta pogajanja prekinili in jih nadaljevali na krovni ravni.

Na potek pogajanj pa ob tem utegne vplivati tudi vladni predlog uvrstitve direktorjev v javnem sektorju na novo plačno lestvico, ki ga bo vladna stran sindikatom predstavila danes. Plače direktorjev in funkcionarjev sicer niso del pogajalskega procesa s sindikati, a je pričakovati, da se bodo sindikati v svojih plačnih zahtevah sklicevali tudi na predlagane izboljšave direktorskih in funkcionarskih plač.