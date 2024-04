Vlada in sindikati v intenziviranje pogajanj na ravni plačnih stebrov

V okviru pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij so današnje srečanje na krovni ravni namenili pregledu poteka pogajanj, ki se odvijajo na več ravneh, tako v okviru predvidenih plačnih stebrov kot delovnih skupin. Eden od sklepov je, da bodo v nadaljevanju intenzivirali predvsem stebrna pogajanja.

Po besedah vodje konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja so danes opravili "nekakšno inventuro", torej pogledali, kako potekajo pogajanja po posameznih stebrih, pa tudi pogajanja o vprašanjih, ki jih rešujejo na krovni ravni, kot so obdobje implementacije plačne reforme oz. odprave plačnih nesorazmerij ali usklajevanje plač z inflacijo.

O slednjih so se sicer v skladu z dogovorom izpred približno meseca dni v zadnjih tednih usklajevali znotraj ožje delovne skupine, saj je ocena, da bi v okviru skupine, kjer sodeluje manjše število ljudi kot na krovnih pogajanjih, v katera so vključeni predstavniki več kot 40 sindikatov, morda lažje prišli do kompromisnih rešitev.

"Kar zadeva krovna vprašanja, smo nekako prišli do zaključka, da v tem trenutku pravzaprav nima smisla z njimi nadaljevati, dokler ni vsaj približno jasno, da se bomo lahko dogovorili, kar se tiče odprave nesorazmerij po posameznih stebrih," je v izjavi po srečanju dejal vodja pogajalske skupine dela sindikatov Jakob Počivavšek.

"Ocenili smo, da je treba intenzivirati pogajanja na stebrih," je dejal vodja vladnih pogajalcev, finančni minister Klemen Boštjančič. Sicer se lahko zgodi, da bi pri vprašanjih, ki se rešujejo na krovni ravni, prišli skoraj do konca, a bi v okviru pogajanj za plačne stebre ključne stvari ostale odprte, je dodal.

Štrukelj verjame, da bo zdaj proces stekel

Štrukelj je pri tem pojasnil, da so dobili zagotovilo vladne strani, da bo ta imela na stebrnih pogajanjih vsaj nekaj manevrskega prostora. Doslej so se namreč po njegovih besedah "vrteli v prazno, ker je bila vlada na poziciji, da mora biti vsaka korekcija nevtralna, kar pomeni, če nekje daš nekaj, moraš tudi drugje vzeti". Verjame, da bo zdaj proces stekel in se bodo premaknili iz izhodiščnih pozicij.

Po drugi strani pa na vladni strani izpostavljajo, da so eno dogovori o plačnih nesorazmerjih znotraj plačnih stebrov, da pa ob tem sindikati gledajo tudi čez mejo stebrov in se ukvarjajo s tem, kaj bo ena skupina dobila v primerjavi z drugo. Kot je dejal minister, vladna stran ocenjuje, da je to predvsem v zadnjem času postalo glavna ovira, da se premaknejo naprej.

"Seveda lahko razumem sindikate, da želi vsak sindikat znotraj svojih skupin izpasti zmagovalec, je pa seveda težava, če se ta zmaga šteje predvsem v kontekstu, koliko rasti bo ali pa koliko plačnih razredov bo dobila ena skupina v primerjavi z drugo. Tako da to ocenjujem v resnici kot glavno oviro v naslednjih tednih, da pridemo do dogovora," je dejal Boštjančič.

Ob poteku stebrnih pogajanj in usklajevanj o krovnih vprašanjih so danes govorili tudi o delu skupine, ki usklajuje predlog zakona o javnih uslužbencih. Kot je dejal Počivavšek, je pri tem zanje izjemno problematična prehodna določba, ki jo vsebuje predlog, in sicer glede t. i. prisilnega upokojevanja. Pričakujejo, da je v končni verziji ne bo.