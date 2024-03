Nadaljevala se bodo krovna pogajanja v javnem sektorju

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes nadaljevali krovna pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Še naprej ostaja odprta vrsta ključnih vprašanj, ob tem pa več skupin ni več pripravljenih čakati in tudi s stavko zahteva izboljšanje svojega položaja.

Vladna stran je svoj zadnji predlog odprave plačnih nesorazmerij sindikatom predstavila pred slabimi tremi tedni. Uveljavljanje plačne reforme in odprave plačnih nesorazmerij je predvidela v obdobju petih let, v tem času pa se plače ne bi usklajevale z inflacijo. A so ji sindikati že sporočili, da to zanje ni sprejemljivo. Enotni so bili tudi, da se plačna lestvica ne sme začeti pod minimalno plačo.

Ob tem pa je ob uvrstitvah posameznih delovnih mest, o čemer naj bi se sicer pogovarjali predvsem na t. i. stebrnih pogajanjih, odprta še vrsta drugih vprašanj, med njimi tudi razmerje med plačnimi razredi na novi plačni lestvici. Na vladni strani pa ne skrivajo niti, da si želijo v tem okviru voditi pogovore o učinkovitosti dela.

Po neuradnih informacijah naj bi bil vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij v petih letih vreden 1,3 milijarde evrov. Sindikati pričakujejo, da jim bo vladna stran danes predstavila nekatere konkretne izračune in projekcije. Kot je bilo slišati neuradno, bi si želeli videti tudi, kakšen je predlog vladne strani za direktorske in funkcionarske plače.

Medtem ko vlada ostaja na stališču, da finančnih učinkov ne sme biti pred 1. januarjem 2025, se že več tednov nadaljuje zdravniška stavka, znova so v sredo stavkali tudi zaposleni na upravnih enotah, ki stavko nadaljujejo vsako sredo do izpolnitve zahtev. Stavkajo tudi operaterji številke za klic v sili 112.

Zadnji pričakuje nov vladni protipredlog – rok za to se izteče danes. Predsednik Sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lah pa je za STA pojasnil, da se bo po prejetju vladnega predloga sestal stavkovni odbor. Možna je tudi zaostritev aktivnosti, in sicer razmišljajo o organizaciji protestnega shoda.

Ob tem je bilo pred tednom dni na državno odvetništvo vloženih več sto zahtevkov sodnikov zaradi prenizkih plač, v četrtek pa je potekal drugi stavkovni dan tožilcev.