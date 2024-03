Zaposleni na 54 od 58 upravnih enot bodo danes stavkali. Stavko nameravajo nadaljevati vsako sredo do izpolnitve zahtev. Z vladno stranjo so se njihovi predstavniki sestali v torek, a za zdaj dogovora še ni. Pogajanja naj bi nadaljevali v kratkem. V času stavke bodo zaposleni opravljali nujne naloge, zaprti bodo krajevni uradi.

Vladna pogajalska skupina je predstavnikom sindikatov upravnih enot pred dnevi posredovala predlog za rešitev stavkovnih zahtev, ki pa za sindikate ni bil sprejemljiv. Ministrstvu so posredovali svoj predlog in vanj med drugim, kot so pojasnili, vključili tudi dodatek, ki bi zaposlenih omogočil "lažje premoščanje časa do zaključka pogajanj".

V torek popoldne so se sestali na pogajanjih. Kot je pojasnil predsednik konference sindikata upravnih enot in predsednik sindikata ljubljanske upravne enote na Tobačni Dragan Stanković, pa pogovori zaenkrat še niso tako daleč, da bi stavko lahko odpovedali. V skladu z dogovorom zdaj čakajo izračune vladne strani.

Opravljajo le nujne zadeve

Zaposleni na upravnih enotah bodo v času stavke izvajali nujne naloge, ki jih določijo načelniki upravnih enot. Med temi so po Stankovićevih navedbah vročitev dovoljenj za prebivanje tujcem, ki so vozniki v mednarodnem prometu, in novorojencem, prav tako je med temi nalogami izdajanje vozniških dovoljenj, osebnih izkaznic in potnih listin v primerih nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja in smrti sorodnikov v tujini. Opravljali bodo tudi vpise smrti v matični register, postopke glede hrambe orožja in v zvezi s prireditvami. Omogočeno bo potrjevanje podpore kandidatnim listam pred evropskimi volitvami.

Zaposleni na upravnih enotah so sicer stavkali tudi konec januarja, ko je od ponedeljka do srede potekala stavka vsaj en dan na 41 od 58 upravnih enot. Še pred tem so sredi lanskega novembra enodnevno stavko izvedli na sedmih upravnih enotah.

Med njihovimi zahtevami sta povišanje plače vsem zaposlenim na upravni enoti za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi na ministrstvih. Prav tako zahtevajo takojšnjo ureditev dodatka za blagajniško poslovanje.