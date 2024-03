Državna volilna komisija (DVK) je imenovala tajnike in namestnike tajnikov okrajnih volilnih komisij z območja Ljubljane. Novoimenovani tajniki in namestniki tajnikov dveh volilnih komisij volilnih enot in 14 okrajnih volilnih komisij so že začeli volilna opravila, so sporočili z DVK.

DVK je januarja prejela odstopne izjave 29 tajnikov in namestnikov tajnikov dveh volilnih komisij volilnih enot in 14 okrajnih volilnih komisij, ki delujejo pod okriljem Upravne enote (UE) Ljubljana. Njihove zahteve so se nanašale na spremembo uredbe o delovnem času in prerazporeditev nalog na druge upravne enote zaradi preobremenjenosti ob visokem pripadu zadev, ki jih vodi UE Ljubljana.

DVK: Volitve v Evropski parlament niso ogrožene

V ponedeljek pa je DVK od načelnice UE Ljubljana Andreje Erjavec prejela predloge tajnikov in namestnikov tajnikov. Gre za skupaj 32 oseb, zaposlenih na UE Ljubljana, od tega jih bo približno polovica novoimenovanih, so pojasnili za STA.

Ob tem je DVK prejšnji teden prejela dva odstopa sodnikov iz okrajnih volilnih komisij, in sicer sta odstopila namestnica predsednice okrajne volilne komisije Šentjur in predsednik okrajne volilne komisije Maribor 5. V odstopnih izjavah sta zapisala, da ne želita sodelovati pri izvedbi junijskih evropskih volitev, saj zakonodajna in izvršilna oblast ne spoštujeta ustavne odločbe glede odprave neustavnosti plačnega položaja sodnikov.

DVK je nato v petek že razrešila omenjeno namestnico in imenovala novo, omenjenega predsednika pa bodo razrešili na eni od prihodnjih sej in prav tak imenovali novega. Izvedba volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament zaradi omenjenih odstopov ni ogrožena, so še sporočili z DVK.

V današnjem sporočilu za javnost po dopisni seji pa so zapisali še, da ima volilna komisija v skladu s področno zakonodajo tajnika, ki ima lahko največ dva namestnika. Tajnike in njihove namestnike imenuje in razreši DVK na predlog načelnika upravne enote. Državni organi in organi lokalne samouprave so dolžni pomagati volilnim organom pri njihovem delu, pogoje za delovanje okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot pa zagotavljajo upravne enote, na katerih je sedež teh komisij, so zapisali v sporočilu za javnost.

Vloga tajnikov volilnih komisij in njihovih namestnikov pri izvedbi volitev je izjemno pomembna, so nepogrešljiv člen, saj opravljajo vsa tehnična in administrativna opravila za volilne komisije, kot so priprava sklepov o določitvi volišč, zbiranje predlogov političnih strank za oblikovanje volilnih odborov in iskanje kandidatov za delo v volilnih odborih, kadar politične stranke ne dajo dovolj predlogov kandidatov, vnos podatkov v informacijski sistem o udeležbi na glasovanju in o starostni strukturi volivcev, vodenje evidence o vseh prejetih in oddanih glasovnicah, vodenje finančne dokumentacije, priprava volilnega gradiva za arhiviranje, priprava in oddaja gradiva za uničenje.