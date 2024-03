Upravne enote: Pripravljali se bomo, kot da stavka v sredo bo

Vladna stran je sicer v začetku minulega tedna imenovala pogajalsko skupino za pogajanja s sindikalnimi zaupniki upravnih enot in potrdila pogajalska izhodišča. V četrtek je sindikalni strani posredovala predlog za rešitev stavkovnih zahtev, ki pa za njih ni sprejemljiv.

Kot je pojasnil predsednik konference sindikata upravnih enot in predsednik sindikata ljubljanske upravne enote na Tobačni Dragan Stanković, vladni predlog ne naslavlja njihovih štirih stavkovnih zahtev niti ne omenja posebnega vladnega projekta, ki bi vsem zaposlenim na upravnih enotah omogočal prejemanje posebnega dodatka. Predlog so v petek posredovali tudi sindikalnim zaupnikom na 54 upravnih enotah, kjer so napovedali stavko, in "ni bilo dobrega odziva".

Zato so po Stankovićevih besedah pripravili in uskladili svoj protipredlog stavkovnega sporazuma in ga bodo danes posredovali ministrstvu za javno upravo. Vanj so med drugim vključili tudi predlog, ki bi zaposlenim omogočil prejemanje posebnega dodatka "za lažje premoščanje časa do zaključka pogajanj". Gre za poseben vladni projekt, za katerega so bili novembra lani dogovorjeni s tedanjim začasnim ministrom za javno upravo Klemnom Boštjančičem, a je vlada nanj nato pozabila, je spomnil Stanković.

V protipredlog so zapisali tudi druge konkretne rešitve, zdaj pa pričakujejo, da se vladna stran do njih opredeli in jih povabi na sestanek. Ta bi lahko potekal v torek, saj je za sredo že napovedana stavka na 54 upravnih enotah.

Kakšna bo usoda stavke, Stanković težko napove, a ker so vladni predlog dobili dokaj pozno, realistično gledano stavka najverjetneje bo. "Mi se bomo pripravljali, kot da stavka v sredo bo, če dobimo vabilo za pogajanje v torek, se jih bomo udeležili, potem bomo pa videli, kaj in kako," je dejal Stanković.

Zaposleni zahtevajo višje plače in izenačitev nazivov

Zaposleni na 54 od 58 upravnih enot bodo sicer stavko po napovedih začeli 13. marca in jo nadaljevali vsako sredo do izpolnitve zahtev. Med zahtevami sta povišanje plače vsem zaposlenim na upravni enoti za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi na ministrstvih. Prav tako zahtevajo takojšnjo ureditev dodatka za blagajniško poslovanje in zaposlitev dodatnih kadrov.

Med stavko bodo zaposleni izvajali nujne naloge, ki jih določijo načelniki upravnih enot. Med temi so po Stankovićevih navedbah vročitev dovoljenj za prebivanje tujcem in voznikom v mednarodnem prometu ter izdajanje vozniških dovoljenj, osebnih izkaznic in potnih listin v primerih nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja in smrti sorodnikov v tujini. Prav tako bodo opravljali vpise smrti v matični register, opravila s področja skupne finančne službe, hrambe orožja in postopke v zvezi s prireditvami.