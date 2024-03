Stavkovni val na upravnih enotah

Za stavko so se doslej odločili zaposleni na 51 od 58 upravnih enot, je za STA povedal predsednik sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk. Pričakuje, da to ni končna številka in da se bodo za stavko odločili zaposleni še na kakšni upravni enoti. Stavke bodo potekale ob sredah, prva pa bo napovedana za 13. marec, je dodal.

Napovedi stavke sicer še niso prejele upravne enote Laško, Lenart, Ljutomer, Logatec, Piran, Tolmin in Tržič.

Zaposleni so stavko na upravnih enotah napovedali, ker "se glede urejanja te problematike ni zgodilo nič". Pogajalska skupina za pogajanja z upravnimi enotami medtem še ni imenovana, po njegovih besedah pa naj bi jo vlada imenovala na korespondenčni seji med vikendom. "Bomo v ponedeljek videli, če bo to res," je dejal.

Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov, pravi, da je bila prva opozorila stavka na upravnih enotah maja lani, a je nihče ni jemal resno. Foto: STA Ob tem se mu zdi ponižujoče, da se pogajanj z zdravniki udeležujeta minister za javno upravo Franc Props in vodja službe za upravne enote, sindikat državnih organov pa medtem čaka na odgovore.

Vlada sicer zaposlenim na upravnih enotah ponuja postopen dvig plač v petih letih. "Za operativni del državne uprave ne vidimo pametne rešitve, čeprav so obljube velike. Dva plačna razreda bo pobrala inflacija, sploh ker to ne bo izplačano drugo leto ali letos," je kritičen.

Opozoril je, da je bila prva opozorila stavka na upravnih enotah maja lani, a je nihče ni jemal resno. Od takrat tudi ni bilo nobenih stavkovnih pogajanj, je dodal.

Zaposleni na upravnih enotah sicer zahtevajo primernejše plačilo za svoje delo. Opozarjajo pa tudi na preobremenjenost zaposlenih na upravnih enotah na nekaterih oddelkih in kadrovske težave.

Props z načelniki upravnih enot o izzivih v letošnjem letu

Na ministrstvu za javno upravo je sicer danes potekalo delovno srečanje med ministrom za javno upravo Francem Propsom in načelniki upravnih enot. Props je na srečanju izpostavil pomen medsebojnega sodelovanja. Na srečanju se je načelnikom predstavil tudi novi vodja službe za upravne enote Mirko Stopar, ki je spregovoril o izzivih v letošnjem letu.

"Če uspemo ljudi, s katerimi delamo, pritegniti, so izzivi, ki se zdijo še tako težki in neizvedljivi, s skupnimi močmi rešljivi," je dejal Props po navedbah ministrstva. Poudaril je izjemen pomen upravnih enot, ki so prvi stik državljanov in pravnih oseb z državo. Načelniki po navedbah ministrstva tudi v "turbulentnih časih" v okviru danih možnosti zagotavljajo nemoteno delovanje upravnih enot na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju.

Minister za javno upravo Franc Props je poudaril izjemen pomen upravnih enot, ki so prvi stik državljanov in pravnih oseb z državo. Foto: Matic Prevc/STA Novi vodja službe za upravne enote Mirko Stopar je izrazil željo po konstruktivnem sodelovanju tako z načelniki kot tudi ostalimi zaposlenimi in napovedal nadaljevanje rednih regijskih delovnih srečanj na terenu.

Izpostavil je, da bo ministrstvo izzive, ki se nanašajo na starostno strukturo zaposlenih na upravni enoti in kadrovske okrepitve, reševalo sistemsko, na podlagi podatkov. Stopar se je dotaknil tudi odprave administrativnih bremen, optimizacije in standardizacije procesov ter odpravo anomalij, ki jih načrtuje za letošnje leto.

V nadaljevanju so predstavniki ministrstva za digitalno preobrazbo predstavili sistem za poslovno analitiko Skrinja 2.0, ki po trditvah ministrstva omogoča transparentno, poenoteno in učinkovito obdelavo ter uporabo podatkov državne uprave, ki se nahajajo v različnih podatkovnih zbirkah.

Vodstvo ministrstva je načelnike seznanilo tudi s potekom pogajanj glede prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah. Stopar je spomnil, da so krovna pogajanja med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in vladno pogajalsko skupino potekala v začetku tega tedna, nadaljujejo pa se tudi v ponedeljek. Istočasno potekajo tudi tako imenovana stebrna pogajanja.

Predstavniki ministrstva so v zaključnem delu srečanja prisluhnili vprašanjem in izzivom, s katerimi se soočajo načelnice in načelniki, predvsem na področju zaposlovanja in velikega pripada upravnih zadev, zato je diskusija tekla tudi o predlogih za pospešitev in poenostavitev upravnih postopkov ter rešitvah na področju zaposlovanja.